Prisão de médico por estupro ajuda a sociedade a sair da anestesia

Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (RJ) Crédito: Reprodução/TV Globo

A imagem da anestesia é sempre muito forte. No ambiente cirúrgico, é ela que garante um estado físico no qual a dor é sublimada para que procedimentos invasivos possam ser realizados com segurança. Neste momento, estabelece-se uma relação de confiança entre médico e paciente que vai além da própria ética: é uma questão de humanidade. O anestesista está ali não só como o responsável pelas dosagens dos anestésicos, mas para zelar por aquele corpo adormecido.

atrocidade cometida pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante após estuprar uma mulher na sala de parto durante uma cesariana, quebra esse pacto de uma forma desumana. Quebra esse pacto com dor e trauma, aquilo que o anestesista deveria evitar. Não há justificativas ou atenuantes. E o caso só veio à tona porque profissionais da enfermagem desconfiaram do comportamento do médico em outras ocasiões e resolveram gravar aquela cirurgia.

No interior de São Paulo, a Justiça decretou prisão preventiva do procurador que espancou a colega. Na Caixa, além da saída de Pedro Guimarães do cargo, há investigações em curso para checar as denúncias. E, no caso do anestesista, a prisão foi em flagrante. É importante que casos de tamanha repercussão pública tenham encaminhamentos na Justiça, sem deixar espaços para a impunidade. A denúncia permanece sendo crucial: vítimas ou testemunhas têm cada vez mais canais para superar o silêncio. Onde eles não existem, é preciso criá-los.

Este jornal, com a seção Todas Elas, coloca-se como uma trincheira na defesa dos interesses femininos. Tanta violência é insuportável, mulheres continuam morrendo diariamente pelo simples fato de serem mulheres, por isso a relevância social desses espaços de resistência, denúncia e mudança de mentalidade.