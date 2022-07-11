Brasil não pode ceder à selvageria nas eleições de 2022

A preocupação com a desinformação no ambiente virtual nas eleições deste ano tem respaldo no tsunami de fake news que se espalhou pelo país durante a campanha eleitoral de 2018. Mentiras que tornam o debate público nebuloso, promovendo a desestabilização institucional que abala a própria democracia. Não há de se estranhar que o combate aos ataques virtuais organizados seja desde então uma prioridade do Judiciário brasileiro.

Desde a redemocratização, os ânimos políticos nunca estiveram tão exacerbados no Brasil. 2018 foi marcado pela tensão e 2022 deve seguir a mesma toada. Os próprios candidatos têm a responsabilidade de não incitar seus eleitores, os debates precisam estar centrados no campo das ideias e proposições. A civilidade e o respeito não são escolhas na vida em sociedade, são exigências. Sem eles, é um retorno à selvageria no qual a própria política perde o sentido.