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Assassinato no Paraná

Polícia recua e diz que bolsonarista que atirou em petista está internado

Polícia Civil do Paraná havia informado mais cedo que José da Rocha Guaranho havia morrido em troca de tiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jul 2022 às 18:09

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 18:09

  • Victoria Azevedo

SÃO PAULO - A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou na tarde deste domingo (10) que o policial penal federal bolsonarista José da Rocha Guaranho, que matou o petista Marcelo Arruda na noite de sábado (9) em Foz do Iguaçu (PR), permanece internado.
Mais cedo, a Polícia Civil do Paraná havia informado que tanto Arruda quanto Guaranho haviam morrido. "Os dois acabaram baleados, Guaranho segue internado em estado grave", diz a nota da pasta.
A secretaria diz ainda que a polícia está investigando a morte de Arruda, que as imagens estão sendo analisadas e que testemunhas estão sendo ouvidas.
"A Polícia Científica está atuando no procedimento pericial que auxiliará para que os fatos sejam esclarecidos e o Inquérito Policial relatado e encaminhado à Justiça", diz.
Marcelo Arruda Petista assassinado por bolsonarista
Marcelo Arruda Petista assassinado por bolsonarista Crédito: Gleisi Hoffmann/Twitter/Reprodução
Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo de Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos em festa temática a favor do PT quando Jorge José da Rocha Guaranho passou em frente ao local de carro e afirmou "aqui é Bolsonaro". Houve discussão e Guaranho disse que retornaria.
Segundo as testemunhas, Marcelo então foi ao seu carro e pegou sua arma. Depois, Guaranho retornou e houve troca de tiros.
Marcelo era guarda municipal e tesoureiro do partido. Estava no PT havia mais de dez anos, já tendo concorrido a vereador e a vice-prefeito pelo partido nas últimas eleições municipais.

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