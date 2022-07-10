Polícia recua e diz que bolsonarista que atirou em petista está internado

Victoria Azevedo

SÃO PAULO - A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou na tarde deste domingo (10) que o policial penal federal bolsonarista José da Rocha Guaranho, que matou o petista Marcelo Arruda na noite de sábado (9) em Foz do Iguaçu (PR), permanece internado.

Mais cedo, a Polícia Civil do Paraná havia informado que tanto Arruda quanto Guaranho haviam morrido. "Os dois acabaram baleados, Guaranho segue internado em estado grave", diz a nota da pasta.

A secretaria diz ainda que a polícia está investigando a morte de Arruda, que as imagens estão sendo analisadas e que testemunhas estão sendo ouvidas.

"A Polícia Científica está atuando no procedimento pericial que auxiliará para que os fatos sejam esclarecidos e o Inquérito Policial relatado e encaminhado à Justiça", diz.

Marcelo Arruda Petista assassinado por bolsonarista Crédito: Gleisi Hoffmann/Twitter/Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo de Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos em festa temática a favor do PT quando Jorge José da Rocha Guaranho passou em frente ao local de carro e afirmou "aqui é Bolsonaro". Houve discussão e Guaranho disse que retornaria.

Segundo as testemunhas, Marcelo então foi ao seu carro e pegou sua arma. Depois, Guaranho retornou e houve troca de tiros.