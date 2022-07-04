PEC Kamikaze coloca o desespero eleitoral à frente do desespero dos pobres

Aplicativo do Auxilio Brasil Crédito: Ricardo Medeiros

Correção Versão anterior deste editorial trazia erro sobre o índice de inflação no primeiro parágrafo. O texto foi corrigido.

Mas é só a três meses das eleições que o governo federal decide agir, o que deixa óbvio aquilo que deveria ser motivo de constrangimento: os objetivos populistas de se promover aumentos em benefícios em pleno ano eleitoral.

Caso esse cheque em branco seja confirmado pela Câmara dos Deputados , o presidente Jair Bolsonaro está autorizado a criar o "Pix caminhoneiro" de R$ 1.000 por mês até dezembro e um auxílio para taxistas, além de aumentar de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil (zerando a fila para o benefício) e dobrar o valor do Auxílio Gás. Tudo isso a um custo que pode chegar a R$ 41,2 bilhões aos cofres públicos. O teto de gastos será história.

O governo se escondeu demais atrás de sua própria ineficiência e agora teme o impacto dessa percepção nas urnas. De acordo com a pesquisa Datafolha, 68% dos entrevistados atribuem a Bolsonaro a responsabilidade pela subida dos preços dos combustíveis. Portanto, precisa mostrar serviço, e nada mais conveniente do que distribuir bondades às vésperas das eleições presidenciais. Caso não consiga, terá sempre a justificativa de que foi impedido de fazer isso. Construção de narrativa.

A aprovação dessa PEC absurda e extemporânea é a coroação de um governo incapaz de tomar decisões na hora certa, com planejamento. Um governo que acende o pavio de uma bomba fiscal que estará no colo de quem assumir o Planalto em 2023, um prejuízo econômico e social para além de outubro de 2022. Pior: o governo está implodindo todo o arcabouço jurídico, como a lei orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ajudou a construir a credibilidade do Estado brasileiro. E a Constituição a todo momento é remendada.