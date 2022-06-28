Indústria da falsificação de documentos facilita a vida do criminoso

Polícia vai investigar se papel usado em falsificação de identidades era original Crédito: Júlia Afonso

Em filmes, séries e novelas, quando há um personagem foragido ou procurado pela polícia, a estratégia mais comum é falsificar algum documento para se manter incólume diante das autoridades. O lugar-comum da ficção se repete na vida real com frequência porque acaba dando certo para os criminosos. E alimenta uma indústria ilegal que, para produzir carteiras de identidade ou habilitação que passem com tranquilidade como verdadeiras durante uma abordagem, precisa de investimentos em equipamentos e acesso à matéria-prima original.

Embora a atuação da polícia tenha sido exemplar, ao desmantelar um grupo que facilita a vida de bandidos ao dar eles novos nomes e números de identificação (as carteiras de identidade e CNH falsificadas tinham as fotos dos criminosos com dados de pessoas inocentes, que podem ser prejudicadas), há dois pontos que precisam ser tratados como prioridade nas investigações.

O primeiro deles diz respeito à qualidade do produto. A perícia dos documentos falsos mostrou que, mesmo sob luz negra, os selos de segurança ficavam visíveis, da mesma forma que nos originais. A falsificação beirava a perfeição, e é imprescindível que se saiba se há um mercado ilegal do papel usado oficialmente na confecção desses documentos no Brasil. É preciso seguir esse caminho para impedir que esse comércio continue prosperando.

O segundo ponto é sobre a publicidade dos serviços. Um homem de 27 anos preso na operação gravava vídeos usando uma máscara que cobria o rosto e os publicava em grupos de WhatsApp, anunciando abertamente a venda de documentos falsos. Uma situação que mais uma vez mostra as redes sociais como uma terra sem lei, onde todo tipo de crime é divulgado sem o temor da lei.

É uma situação vexatória, que mostra a incapacidade do Estado brasileiro de exercer um controle mais rigoroso sobre seus próprios processos burocráticos. Se falsificadores são abastecidos com papel produzido oficialmente para a confecção de documentos ou se criminosos já são capazes de fabricar cópias quase perfeitas, a falha é igualmente grave. Significa que qualquer um pode ter uma vida paralela e desaparecer na multidão.