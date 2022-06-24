Com tapas ou palavras, mulheres interrompidas são mulheres violentadas

Mas não seria exagero comparar as interrupções de fala de mulheres por homens a uma cena tão explícita de agressão como a vivenciada pela procuradora do interior de São Paulo? Não. Como dito no início, são diferentes gradações da violência. Interromper uma mulher ao falar é impedir e dificultar seus objetivos. No caso de uma vereadora, de exercer a sua própria função. Mas uma mulher espancada é também uma mulher interrompida, alijada de seus direitos e de sua dignidade. Só que em seu grau mais alto.