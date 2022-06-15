BR 101 e BR 262 estão, coincidentemente, em uma encruzilhada

Viaduto entre a BR 262 e a BR 101 foi inaugurado em 2020 em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Quis o destino que os caminhos se cruzassem novamente com a visita do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ao Estado na semana passada. Isso porque as declarações do ministro sobre futuro das duas rodovias mostraram que ambas estão, no sentido metafórico, em uma encruzilhada.

A começar pela rodovia que está sob uma concessão há quase dez anos, a BR 101. Em entrevista a este jornal, o ministro afirmou que pode aceitar uma “devolução amigável” da concessão pela Eco101 , caso não haja um entendimento com o Tribunal de Contas da União (TCU).

Em maio passado, o órgão apontou irregularidades no contrato de concessão e determinou mudanças na forma de cálculo da tarifa, que podem resultar na redução do valor do pedágio. O TCU estabeleceu prazo de 120 dias para que a revisão tarifária seja feita.

Essa possível devolução tem potencial de ser caótica para o Espírito Santo, pois as obras de duplicação - com cronograma defasado em função de licenciamentos ambientais emperrados, mas não só por isso - seriam suspensas até uma nova alternativa ser viabilizada. E fica a questão: a rodovia voltaria ao controle da União?

Já a BR 262 segue a sua sina de azar. Em 2013, a primeira tentativa de conceder a via à iniciativa privada foi um fiasco, sem que houvesse interessados. Na gestão Bolsonaro, a rodovia foi preparada para a privatização em um pacote com a BR 381, em Minas Gerais, e após duas tentativas de leilão mal-sucedidas, o governo federal acabou abandonando o projeto de concessão.

Especialistas sempre afirmaram que a duplicação da BR 262 é desafiadora, por ser uma obra com etapas complicadas de engenharia e, por essa razão, cara. Motivo pelo qual não conseguiu se tornar atrativa aos empresários, mesmo com sucessivas mudanças no edital.

A saída estatal para o gargalo de infraestrutura não é a mais adequada, mas o fim justifica os meios, também nesse caso. O que se espera é uma rodovia mais segura para o usuário, moderna e duplicada, que seja um caminho para promover ainda mais riqueza ao Estado.