Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Privatização da Eletrobras é marco que não pode ser desperdiçado com populismo
Opinião da Gazeta

Privatização da Eletrobras é marco que não pode ser desperdiçado com populismo

Governo federal quer usar arrecadação com a venda para combate imediatista e eleitoreiro dos preços dos combustíveis, desperdiçando a oportunidade de realizar investimentos estratégicos no país

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

13 jun 2022 às 02:00

Colunista

Eletrobras
Fachada da empresa Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO
Com a privatização da Eletrobras, efetuada por meio de capitalização na Bolsa de Valores, o governo Bolsonaro finalmente consegue dar fôlego às promessas de desestatização da campanha de 2018 com a venda da maior empresa de energia da América Latina. É um marco para o país. Com o preço das ações definidos na quinta-feira (9), a negociação dos papéis está prevista para ter início nesta segunda-feira (13) na B3, com a estimativa de que sejam movimentados entre R$ 22 bilhões e R$ 26,6 bilhões.
Enquanto de um lado se celebra o encaminhamento da privatização, do outro o que há é preocupação. Isso porque o ministro Paulo Guedes já declarou que o governo federal planeja usar dinheiro arrecadado com a venda para financiar o corte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nos Estados e assim aliviar a inflação em 2022.  Dividendos extraordinários da Petrobras também entrariam no bolo.
Na segunda-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro anunciou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reduzir os impostos sobres os combustíveis, zerando os tributos federais com a contrapartida da redução das alíquotas do ICMS para abaixo de 17% pelos governadores. 

Veja Também

Parecer inclui compensação por teto de ICMS a Estados sem dívida com União

Conta de luz pode cair até 12% com redução do ICMS, calcula Aneel

Governadores reclamam de proposta sobre redução de ICMS dos combustíveis

A PEC é o que  permite ao governo compensar parte da perda de arrecadação dos Estados fora do teto de gastos. E o dinheiro que virá da privatização não é carimbado, podendo ser usado livremente. Sem precisar a cifra, Guedes afirmou que serão necessários entre R$ 25 e R$ 50 bilhões para tal movimentação.
Resumo da ópera: as medidas propostas têm prazo de validade, em 31 de janeiro de 2022, o que fortalece o caráter eleitoreiro. A inflação generalizada, decorrente da alta dos preços dos combustíveis, é um calo no sapato de quem precisa de entregas concretas para a população.  O pedido de Bolsonaro e Guedes ao setor supermercadista por controle de preços foi emblemático nesse sentido: vale apelar para tudo para conseguir uma agenda eleitoral positiva.
Contudo, colocar em jogo os ganhos com a venda de um patrimônio estatal para conseguir (se conseguir!) resultados paliativos contra a inflação é uma atitude irresponsável. Os resultados financeiros de uma privatização devem ter como alvo investimentos estratégicos para o país. Uma agenda de Estado, com políticas públicas de longo prazo e bem estudadas, não uma agenda eleitoral e imediatista, como se prenuncia. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Com 20 anos de espera, passou da hora de ressuscitar o Mercado da Capixaba

"Emenda pix" é o upgrade do cheque em branco na política

A proibição de banheiros unissex e a falta de noção das prioridades de Vitória

Iniciativas pessoais no ES são as sementes da sustentabilidade

Com aumento de casos de Covid no ES, vacinação continua sendo essencial

Tópicos Relacionados

Combustíveis governo federal Eletrobras ICMS Ministério da Economia Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados