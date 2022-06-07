Iniciativas pessoais no ES são as sementes da sustentabilidade

Projeto Renascente visa prevenir seca para produtores rurais e população da Grande Vitória Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Quando se personifica a defesa do meio ambiente, alguns ambientalistas fizeram e fazem história no Brasil . Seus rostos são imediatamente lembrados: Chico Mendes, Dorothy Stang, Ailton Krenak. Cada um em sua época, são alguns dos nomes indissociáveis da causa socioambiental e fontes de inspiração para tantos outros que, mesmo sem os holofotes, plantam as sementes da transformação. Mostram a força da atitudes individuais.

Muitos podem ter a tentação de chamá-los de heróis anônimos, o que é justo, mas o que essas pessoas praticam vem a ser o exercício mais bem acabado de humanidade. Um senso de pertencimento ao planeta e de responsabilidade com o meio ambiente que deveria contagiar a sociedade e seus governantes.

A causa ambiental se tornou uma agenda que, mesmo considerada fundamental para o futuro do planeta, é costumeiramente deixada de lado. Esquece-se o sentido de conexão, de que não há como sustentar o crescimento econômico sem dar a devida preocupação aos recursos naturais do planeta. Meio ambiente não se relaciona somente com a natureza: ele também padece com os desequilíbrios sociais.

Há pelo menos meio século, quando a ONU instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a pauta da sustentabilidade se desenvolveu em meio a avanços e retrocessos, mas é fato que desde então se disseminou a noção da finitude dos recursos naturais. Antes, ainda era comum a mentalidade de que eles seriam inesgotáveis. O desenvolvimento predatório é prejudicial para a própria geração de riquezas.

Portanto, é louvável que existam ações individuais que façam a diferença. Mas não se pode correr o risco da acomodação: a sociedade civil organizada tem um compromisso de cobrar e propor mudanças; governantes e legisladores devem se envolver com ações estruturais para a proteção ambiental. Este jornal se propõe a ser porta-voz, de uma forma propositiva, na página Atitude Sustentável , lançada neste domingo (5).