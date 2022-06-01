Fraudes devem ser combatidas, não as cotas para mulheres na política

Na sequência os vereadores Luiz Orione Mereguete, Vilson Teixeira Gonçalvez, Gean Marciel França, Erivelton Ferrarini e Júlio César Carneiro. Crédito: Câmara de Rio Bananal | Câmara de Itapemirim

A representatividade na política é um assunto que precisa começar a ser levado a sério dentro dos partidos, pois só assim as proposições e decisões serão capazes de refletir a própria sociedade em sua diversidade. Mas um importante instrumento legal instituído para aumentar o número de mulheres no Legislativo tem sido frequentemente desvirtuado para burlar a lei e também beneficiar os candidatos homens dentro das siglas.

Desde 1998, a legislação eleitoral determina a reserva de 30% das candidaturas a um dos gêneros, o que na prática beneficia o sexo feminino, historicamente apartado do processo político. E em 2018 uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o repasse proporcional do fundo partidário para campanhas femininas.

Por oportunismo dentro dos partidos, essas acabaram sendo as sementes dos chamados "laranjais", nos quais as candidaturas de fachada de mulheres são usadas para que recursos do fundo de campanha sejam repassados a candidatos homens. Ganhou repercussão em 2019 o "laranjal do PSL", então o partido do presidente Jair Bolsonaro . O esquema de candidaturas fictícias de mulheres em Minas Gerais foi uma denúncia de uma deputada federal da própria legenda. O então ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais em outubro daquele ano.