Sem oportunidades, jovens vão continuar sendo vítimas da violência no ES

Imagem de câmera de segurança mostra ataque que matou Jhordyuri de Almeida Benincá, de 19 anos, em março de 2022 em Santa Mônica, Vila Velha Crédito: Reprodução

Embora não haja um recorte de classe social nessas informações, não é arbitrário afirmar, com base no próprio noticiário, que se trata de uma juventude majoritariamente pobre. As estatísticas nacionais de mortes violentas apontam que há um perfil mais afetado no país: jovens do sexo masculino, negros e que moram em bairros periféricos. O que também pode ser traduzido como aquela parcela da população na qual até a esperança é um privilégio, desatendida pelos serviços básicos e sem estímulos para avançar nos estudos. A criminalidade é a única saída possível.

Jovens assassinados em bairros pobres não podem ser todos tachados de bandidos, e mesmo os que estão na criminalidade precisam de mais atenção do poder público. Não se trata de passar a mão na cabeça desses criminosos, pelo contrário: as leis precisam ser aplicadas com rigor entre aqueles que se desviaram para o caminho do crime. A punição deve ser exemplar. Mas a sociedade também precisa estar preparada para o fato de que se trata de uma parcela da população tão alijada do que deveria ser o básico que, na maioria das vezes, não tem nada a perder.

É por isso que a responsabilidade de governantes é oferecer oportunidades, para que esses jovens tenham escolhas. A porta de entrada é a educação de qualidade, que possibilite abrir outras portas no mercado de trabalho. Jovens na criminalidade são um desperdício de capital humano, uma geração que poderia contribuir para o crescimento social e econômico do país.