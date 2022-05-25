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Leonel Ximenes

As maiores vítimas da violência no Espírito Santo

Saiba também qual a cidade do ES com maior número de homicídios dolosos, de janeiro a abril deste ano

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

25 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Vigília em protesto contra a violência e o feminicídio realizada em novembro de 2021, na Praça Costa Pereira Crédito: Fernando Madeira
Os jovens são as maiores vítimas da violência no Espírito Santo. Esse segmento da população lidera o ranking de mortes, de acordo com o levantamento de crimes contra a vida da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que abrange as ocorrências de janeiro a abril deste ano.
A idade com maior número de assassinatos é a de 19 anos, com 20 ocorrências, seguida pela de 24, com 18 incidentes. Em seguida, vêm as idades de 22 e de 35 anos, cada uma com 16 registros. Depois, estão empatadas as faixas de 21, 26 e 27 anos (14, cada). Como se pode notar, a maioria dos casos envolve pessoas com menos de 30 anos.
Município com maior registro de homicídios dolosos no Espírito Santo, no primeiro quadrimestre de 2022, com 72 assassinatos, Vila Velha é um exemplo de como muitos jovens têm morrido precocemente.

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Vítimas com 18 anos lideram os registros na cidade canela-verde, com seis casos, sendo seguidos por aquelas pessoas que tinham 24 anos (cinco assassinatos) e daquelas que tinham 19, 21 e 25 anos (quatro casos para cada idade).
Vila Velha ainda detém o título de bairro mais violento do Espírito Santo. Trata-se de Santa Rita, que registrou sete assassinatos no primeiro quadrimestre.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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