As maiores vítimas da violência no Espírito Santo

A idade com maior número de assassinatos é a de 19 anos, com 20 ocorrências, seguida pela de 24, com 18 incidentes. Em seguida, vêm as idades de 22 e de 35 anos, cada uma com 16 registros. Depois, estão empatadas as faixas de 21, 26 e 27 anos (14, cada). Como se pode notar, a maioria dos casos envolve pessoas com menos de 30 anos.