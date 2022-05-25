Os jovens são as maiores vítimas da violência no Espírito Santo. Esse segmento da população lidera o ranking de mortes, de acordo com o levantamento de crimes contra a vida da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, que abrange as ocorrências de janeiro a abril deste ano.
A idade com maior número de assassinatos é a de 19 anos, com 20 ocorrências, seguida pela de 24, com 18 incidentes. Em seguida, vêm as idades de 22 e de 35 anos, cada uma com 16 registros. Depois, estão empatadas as faixas de 21, 26 e 27 anos (14, cada). Como se pode notar, a maioria dos casos envolve pessoas com menos de 30 anos.
Município com maior registro de homicídios dolosos no Espírito Santo
, no primeiro quadrimestre de 2022, com 72 assassinatos, Vila Velha é um exemplo de como muitos jovens têm morrido precocemente.
Vítimas com 18 anos lideram os registros na cidade canela-verde, com seis casos, sendo seguidos por aquelas pessoas que tinham 24 anos (cinco assassinatos) e daquelas que tinham 19, 21 e 25 anos (quatro casos para cada idade).
Vila Velha ainda detém o título de bairro mais violento do Espírito Santo. Trata-se de Santa Rita, que registrou sete assassinatos no primeiro quadrimestre.