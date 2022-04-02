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Leonel Ximenes

Cidade do ES completa cinco anos sem homicídios

Último assassinato no município, aconteceu em 25 de março de 2017;  vítima foi uma mulher

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

02 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ponto Belo, no Norte do ES: ilha de paz
Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo: uma ilha de paz Crédito: PMPB
Ponto Belo é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. No último dia 25, a cidade completou cinco anos sem registros de assassinatos. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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No ano passado, apenas seis das 78 cidades do Estado não registraram homicídios dolosos. Além de Ponto Belo, estão na lista Muniz Freire, Laranja da Terra, Ibiraçu, Itarana e Bom Jesus do Norte.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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