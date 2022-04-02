Cidade do ES completa cinco anos sem homicídios

Ponto Belo
é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. No último dia 25, a cidade completou cinco anos sem registros de assassinatos. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
A cidade está no extremo Norte
capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Atualmente, as seguintes cidades estão sem ocorrências de crimes violentos em 2022: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itarana, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Marilândia, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.