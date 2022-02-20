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Leonel Ximenes

ES tem maior índice de mortes em confronto com a polícia em 6 anos

Quase 75% dos mortos foram registrados como pardos; todos são homens

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

20 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em um desdobramento da Operação Sicário
Policiais cumprem mandados de prisão e busca e apreensão Crédito: Divulgação/Sesp ES
As mortes em confronto com a polícia, no Espírito Santo, tiveram seu terceiro aumento consecutivo, de acordo com informações do Observatório da Segurança Cidadã, do Instituto Jones dos Santos Neves.
Em 2016, foram registrados 34 óbitos deste tipo. Já em 2017 e em 2018, os números foram os mesmos: 30. Já em 2019, essa quantidade avançou para 32. Em 2020, houve um acréscimo, chegando a 40 mortes. E, em 2021, o maior quantitativo desde 2016, com 43 ocorrências.
Chama a atenção que, no ano passado, a faixa etária dominante de pessoas que morreram em confronto com a polícia foi de 15 a 29 anos (31 mortos ou 72% do total) e, com relação à cor/raça, 36 deles eram pardos, o que representa 84% dos mortos. Todos os 43 que morreram em confronto com a polícia eram do sexo masculino.

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O Espírito Santo está inserido numa tendência nacional. O Brasil teve em 2020 o maior número de pessoas mortas pela polícia de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2013. Foi o que revelou o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o mais recente estudo sobre o tema.
Houve, no país, 6.416 mortos pelas polícias Civil e Militar, por agentes de folga ou em serviço. Um ligeiro aumento de 1% na comparação com 2019.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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