ES tem maior índice de mortes em confronto com a polícia em 6 anos

As mortes em confronto com a polícia, no Espírito Santo, tiveram seu terceiro aumento consecutivo, de acordo com informações do Observatório da Segurança Cidadã, do Instituto Jones dos Santos Neves
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Em 2016, foram registrados 34 óbitos deste tipo. Já em 2017 e em 2018, os números foram os mesmos: 30. Já em 2019, essa quantidade avançou para 32. Em 2020, houve um acréscimo, chegando a 40 mortes. E, em 2021, o maior quantitativo desde 2016, com 43 ocorrências.
Chama a atenção que, no ano passado, a faixa etária dominante de pessoas que morreram em confronto com a polícia foi de 15 a 29 anos (31 mortos ou 72% do total) e, com relação à cor/raça, 36 deles eram pardos, o que representa 84% dos mortos. Todos os 43 que morreram em confronto com a polícia eram do sexo masculino.
O Espírito Santo está inserido numa tendência nacional. O Brasil teve em 2020 o maior número de pessoas mortas pela polícia de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
, que coleta os dados desde 2013. Foi o que revelou o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o mais recente estudo sobre o tema.
Houve, no país, 6.416 mortos pelas polícias Civil
e Milita
r, por agentes de folga ou em serviço. Um ligeiro aumento de 1% na comparação com 2019.