ES tem maior índice de mortes em confronto com a polícia em 6 anos

Em 2016, foram registrados 34 óbitos deste tipo. Já em 2017 e em 2018, os números foram os mesmos: 30. Já em 2019, essa quantidade avançou para 32. Em 2020, houve um acréscimo, chegando a 40 mortes. E, em 2021, o maior quantitativo desde 2016, com 43 ocorrências.

Chama a atenção que, no ano passado, a faixa etária dominante de pessoas que morreram em confronto com a polícia foi de 15 a 29 anos (31 mortos ou 72% do total) e, com relação à cor/raça, 36 deles eram pardos, o que representa 84% dos mortos. Todos os 43 que morreram em confronto com a polícia eram do sexo masculino.