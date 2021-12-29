No Morro do Macaco

Suspeito morre durante confronto com a polícia em morro de Vitória

Confronto entre policiais e homens armados ocorreu no Morro do Macaco, na noite desta terça-feira (28)
Redação de A Gazeta

29 dez 2021 às 08:05

Um suspeito de aproximadamente 20 anos, ainda não identificado pela polícia, morreu durante um confronto entre policiais e outros homens no Morro do Macaco, em Vitória, por volta das 20h desta terça-feira (28). Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, policiais militares da Força Tática faziam um patrulhamento pelas escadarias do bairro Tabuazeiro e Morro do Macaco quando viram de seis a oito homens armados.
De acordo com informações da Polícia Militar, ao ver os policiais, os homens armados começaram a disparar contra eles. Os militares, então, revidaram os tiros. A guarnição se dividiu e acionou reforços, cercando a região. Houve um novo confronto, momento em que o suspeito de 20 anos foi baleado. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), mas não resistiu e morreu.
Um outro jovem, de 26 anos, que não tem passagem pela polícia e trabalha com instalação de ar-condicionado, disse que foi vítima de bala perdida ao ficar no fogo cruzado entre os suspeitos e a polícia. Ele alegou que estava indo para casa após o trabalho quando foi atingido e disse não saber se a bala saiu da arma dos suspeitos ou da polícia. 
Produtos apreendidos no Morro do Macaco, em Vitória, após tiroteio Crédito: Polícia Militar

APREENSÃO

  • Após o contronto, a Polícia Militar apreendeu os seguintes itens:
  • 1 Pistola Taurus PT58S .380ACP com numeração raspada;
  • 1 carregador de pistola .380 capacidade para 12 munições;
  • 4 munições intactas cal .380;
  • 8 capsulas de munições .380;
  • 5 capsulas de munições .40;
  • 9 capsulas de munições 9mm;
  • R$ 334,75 reais em espécie; 
  • 1 rádio comunicador baofeng na frequência do tráfico local;
  • 1 base carregadora de rádio comunicador;
  • 71 buchas de substância similar à maconha;
  • 16 palitos de substância similar à maconha;
  • 6 tubos de substância similar à maconha;
  • 87 pinos de substância similar à cocaína;
  • 33 papelotes de substâncias similar á cocaína;
  • 55 pinos de substância similar a crack;
  • 13 pedras de substância similar a crack;
  • 47 unidades de substância similar a haxixe;
  • 1 pochete de cor preta marca Hurley;
  • 1 mochila de cor preta marca nike;
  • 1 carregador de celular.

