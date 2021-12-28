Idoso é morto a facadas dentro de casa em Colatina

O idoso João Olavo da Silva, de 74 anos, foi encontrado morto por volta das 17h50 desta terça-feira (28) dentro de casa no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , que confirmou a identidade dele à reportagem, o homem foi esfaqueado. Há poucos meses, em agosto, João foi vítima de um espancamento e roubo por criminosos que invadiram a casa dele.

No dia 12 de agosto, cinco pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Os criminosos confessaram que a ação foi premeditada. Na época, o idoso conversou com a repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, após o crime.

João Olavo da Silva, de 74 anos Crédito: Heriklis Douglas

“Eles apertaram a campainha, e eu abri o portão, e então eles já entraram com tudo. Dois me seguraram no chão, e os outros foram para o quarto e roubaram o que tinha lá", disse João Olavo. E completou: “Não tenho segurança nem na minha própria casa”.