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Violência

Idoso é morto a facadas dentro de casa em Colatina

Há poucos meses, João Olavo da Silva, de 74 anos, havia sido espancado e roubado por criminosos que invadiram a casa dele
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 dez 2021 às 20:12

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:12

O idoso João Olavo da Silva, de 74 anos, foi encontrado morto por volta das 17h50 desta terça-feira (28) dentro de casa no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina,  Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, que confirmou a identidade dele à reportagem, o homem foi esfaqueado. Há poucos meses, em agosto, João foi vítima de um espancamento e roubo por criminosos que invadiram a casa dele.
No dia 12 de agosto, cinco pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Os criminosos confessaram que a ação foi premeditada. Na época, o idoso conversou com a repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, após o crime.
João Olavo da Silva, de 74 anos, deu entrevista a TV Gazeta após ser espancado em agosto.
João Olavo da Silva, de 74 anos Crédito: Heriklis Douglas
“Eles apertaram a campainha, e eu abri o portão, e então eles já entraram com tudo. Dois me seguraram no chão, e os outros foram para o quarto e roubaram o que tinha lá", disse João Olavo. E completou: “Não tenho segurança nem na minha própria casa”.
A reportagem acionou a Polícia Civil para mais informações sobre o assassinato do idoso e se houve a prisão de suspeitos. Essa publicação será atualizada quando houver retorno.

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