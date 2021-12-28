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Sem vítimas

Carro é resgatado após cair em represa de São Gabriel da Palha

O veículo, um Volkswagen Golf, ficou submerso a uma profundidade de cerca de 4 metros
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 dez 2021 às 12:46

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:46

Carro dentro de represa em São Gabriel da Palha
Carro dentro de represa em São Gabriel da Palha Crédito: Corpo de Bombeiros
Um carro, modelo Volkswagen Golf, caiu em uma represa no município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, na tarde desta segunda-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas não se sabe como ocorreu o acidente. O veículo passava por uma estrada da zona rural. O carro ficou submerso a uma profundidade de cerca de 4 metros.
Os bombeiros fizeram buscas dentro do carro e no porta-malas no intuito de achar alguma vítima. A corporação precisou de um trator para trazer o veículo de volta para a superfície. 
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima do acidente registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, que vai investigar o caso para apurar as circunstâncias do acidente. 

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