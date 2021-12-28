Carro é resgatado após cair em represa de São Gabriel da Palha

Os bombeiros fizeram buscas dentro do carro e no porta-malas no intuito de achar alguma vítima. A corporação precisou de um trator para trazer o veículo de volta para a superfície.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima do acidente registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, que vai investigar o caso para apurar as circunstâncias do acidente.