Carro é resgatado após cair em represa de São Gabriel da Palha

Um carro, modelo Volkswagen Golf, caiu em uma represa no município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, na tarde desta segunda-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas não se sabe como ocorreu o acidente. O veículo passava por uma estrada da zona rural. O carro ficou submerso a uma profundidade de cerca de 4 metros.
Os bombeiros fizeram buscas dentro do carro e no porta-malas no intuito de achar alguma vítima. A corporação precisou de um trator para trazer o veículo de volta para a superfície.
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima do acidente registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, que vai investigar o caso para apurar as circunstâncias do acidente.