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Três feridos

Vídeo mostra batida impressionante entre motos em São Gabriel da Palha

O acidente envolveu duas Honda Biz 125 e três pessoas ficaram feridas; os veículos bateram de frente na noite da última terça-feira (14)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 dez 2021 às 11:34

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:34

Imagens mostram um grave acidente entre duas motos na noite de terça-feira (14), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São Gabriel, no mesmo município, e depois para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
As três vítimas receberam alta médica e uma delas aguarda uma cirurgia no punho direito, que foi agendada para a próxima semana, segundo informações apuradas no hospital. 
A colisão envolveu duas Honda Biz 125. Em uma delas estava o condutor e uma pessoa na garupa, já na outra estava apenas o piloto. As vítimas ficaram no chão até receberem socorro de uma ambulância municipal e depois foram levadas para o hospital.
Momento do acidente em São Gabriel da Palha
Momento do acidente em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, devido à gravidade do acidente, os agentes não tiveram condições de colher informações com os envolvidos, não puderam realizar testes do bafômetro e verificar se os condutores tinham habilitação. 
A Polícia Civil, por meio de nota, informou que não localizou acionamentos com estas descrições no dia e horário do fato em São Gabriel.

Atualização

16/12/2021 - 11:55
Após a publicação da reportagem, o estado de saúde das vítimas foi atualizado. 

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