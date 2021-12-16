Vídeo mostra batida impressionante entre motos em São Gabriel da Palha

Your browser does not support the video tag.

Imagens mostram um grave acidente entre duas motos na noite de terça-feira (14), em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São Gabriel, no mesmo município, e depois para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina

As três vítimas receberam alta médica e uma delas aguarda uma cirurgia no punho direito, que foi agendada para a próxima semana, segundo informações apuradas no hospital.

A colisão envolveu duas Honda Biz 125. Em uma delas estava o condutor e uma pessoa na garupa, já na outra estava apenas o piloto. As vítimas ficaram no chão até receberem socorro de uma ambulância municipal e depois foram levadas para o hospital.

Momento do acidente em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, devido à gravidade do acidente, os agentes não tiveram condições de colher informações com os envolvidos, não puderam realizar testes do bafômetro e verificar se os condutores tinham habilitação.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que não localizou acionamentos com estas descrições no dia e horário do fato em São Gabriel.