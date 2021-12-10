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Noroeste do ES

Vídeo: incêndio atinge imóvel em São Gabriel da Palha

Duas pessoas estavam dentro da residência. Elas não ficaram feridas, mas uma delas inalou fumaça e precisou ir a um hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 dez 2021 às 08:31

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 08:31

Um incêndio atingiu um imóvel em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, no fim da noite de quinta-feira (9). Duas pessoas estavam dentro da residência quando surgiram as chamas. Elas não ficaram feridas, mas uma delas inalou fumaça e precisou ir a um hospital. O proprietário da casa solicitou perícia para investigar o que causou o fogo.
Os principais danos foram em paredes e no telhado. As chamas chegaram a três cômodos do apartamento. Uma parte servia como estoque de bebidas, que eram vendidas em um estabelecimento comercial no primeiro andar do imóvel. A mercadoria foi bastante afetada, além de utensílios domésticos, computador, notebook e objetos pessoais.
O trabalho do Corpo de Bombeiros para conter o incêndio durou até por volta das 3h da manhã desta sexta. A estrutura foi isolada e vai ser vistoriada pela Defesa Civil. 

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