Vídeo: incêndio atinge imóvel em São Gabriel da Palha

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Os principais danos foram em paredes e no telhado. As chamas chegaram a três cômodos do apartamento. Uma parte servia como estoque de bebidas, que eram vendidas em um estabelecimento comercial no primeiro andar do imóvel. A mercadoria foi bastante afetada, além de utensílios domésticos, computador, notebook e objetos pessoais.