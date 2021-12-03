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Sem vítimas

Incêndio atinge apartamento no bairro Padre Gabriel, em Cariacica

Os Bombeiros foram acionados na tarde desta sexta (3), mas constaram no local que as chamas haviam sido totalmente extintas pelos moradores do prédio. Não houve pedido de perícia
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 dez 2021 às 16:38

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:38

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (3). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, inicialmente, o solicitante informou à equipe que as chamas haviam sido controladas por populares. No entanto, pequenos focos de incêndio surgiram após alguns minutos e militares da corporação foram acionados novamente.
Ainda segundo os Bombeiros, no local, ficou constatado que as chamas foram totalmente extintas pelos moradores do prédio e, por essa questão, não houve atuação das equipes da corporação na ocorrência. Até o momento, não houve pedido de perícia.

Correção

03/12/2021 - 4:53
A primeira versão desta matéria informava que o incêndio havia ocorrido no bairro Padre Miguel, em Cariacica. No entanto, o nome correto é Padre Gabriel. O texto e o título foram corrigidos.

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