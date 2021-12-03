Incêndio atinge apartamento no bairro Padre Gabriel, em Cariacica

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (3). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, inicialmente, o solicitante informou à equipe que as chamas haviam sido controladas por populares. No entanto, pequenos focos de incêndio surgiram após alguns minutos e militares da corporação foram acionados novamente.
Ainda segundo os Bombeiros, no local, ficou constatado que as chamas foram totalmente extintas pelos moradores do prédio e, por essa questão, não houve atuação das equipes da corporação na ocorrência. Até o momento, não houve pedido de perícia.
Correção
03/12/2021 - 4:53
A primeira versão desta matéria informava que o incêndio havia ocorrido no bairro Padre Miguel, em Cariacica. No entanto, o nome correto é Padre Gabriel. O texto e o título foram corrigidos.