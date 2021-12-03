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Moscoso

Criança machuca a mão em brinquedo enferrujado em parque de Vitória

A menina ferida precisou levar sete pontos; moradores dizem que alguns parques da Capital estão abandonados

Publicado em 

03 dez 2021 às 13:52

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 13:52

Brinquedo conhecido como 'trepa-trepa' enferrujado expõe crianças ao risco no Parque Moscoso, em Vitória
Brinquedo conhecido como 'trepa-trepa' enferrujado expõe crianças ao risco no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
Uma criança cortou a mão enquanto brincava em um brinquedo em mau estado de conservação no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, no começo da semana. A menina precisou levar sete pontos no ferimento.
A mãe da criança, que acompanhava as filhas, contou que a garota subiu em uma estrutura conhecida como “trepa-trepa” e desceu chorando com a mão ferida.
Elas contaram com a ajuda de uma outra mulher que estava no local para prestar os primeiros socorros e estancar o sangramento com algodão.
A professora Aline Lopes, mãe de Helena, a criança ferida, admitiu que esperava que os brinquedos estivessem em melhores estados de conservação, já que semanalmente, nas segundas-feiras, os parques de Vitória ficam fechados para manutenção.
“Infelizmente, a gente só teve noção do estado do brinquedo depois da Helena sofrer esse grave acidente”, disse.
Frequentadores de outros parques na Capital têm encontrado problemas semelhantes. Fotos do Parque Baía Noroeste, que fica no bairro Redenção, na região da Grande São Pedro, mostram brinquedos enferrujados e um alambrado que está danificado há muito tempo. Os moradores reclamam que o parquinho está abandonado.
No Parque Barreiros, em Joana D'arc, os usuários do espaço também estão insatisfeitos.
Moradores de Joana D'arc, em Vitória, cobram manutenção de parque do bairro
Moradores de Joana D'arc, em Vitória, cobram manutenção de parque do bairro Crédito: Rodrigo Gomes
“Precisava de ter uma reformazinha, para ficar mais bonitinho, o parque. Aqui é um lugar muito bom para a gente sair de casa, arejar um pouco a mente, para as crianças brincarem, também”, contou a dona de casa Maria Soares, que passeia diariamente com o neto no local.
No Horto de Maruípe, a reportagem verificou mais um local de natureza convidativa, mas com um parquinho pouco preservado. Em alguns pontos quase não há mais areia onde as crianças brincam e a ferrugem está deteriorando os brinquedos. Além disso, uma gangorra quebrada pode oferecer riscos às crianças.
Alambrado danificado há muito tempo mostra abandono em parque de Vitória
Alambrado danificado em parque de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
O secretário de Meio Ambiente de Vitória disse que a prefeitura iniciou no mês de setembro a manutenção em áreas internas de todos os parques públicos da cidade, como rede elétrica, hidráulica, e também a manutenção de banheiros que não estavam funcionando e, segundo o secretário, são serviços mais urgentes.
De acordo com ele, as manutenções das áreas externas foram adiadas por conta das chuvas, mas já estão em andamento, incluindo a recuperação dos parquinhos.
“Já estamos colocando eles todos em condições para agora, no final do ano, época de natal, ano novo, férias, a gente ter toda essa situação resolvida”, comprometeu-se o secretário Tarcísio Foeguer.
Com informações do G1/ES

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