Incêndio destrói casa em Nova Venécia; veja fotos

Casa fica danificada após incêndio em Nova Venécia Crédito: 2º Sarg. - BM Moraes/Corpo de Bombeiros

Uma casa ficou bastante danificada após um incêndio na manhã de terça-feira (7) no bairro Altoé, em Nova Venécia , no Noroeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros , um casal que reside no local foi levado para o Hospital São Marcos, no mesmo município.

Bombeiros constataram que o fogo chegou a todos os cômodos da casa, com chamas altas, que saíam pelo teto. Os estragos maiores ficaram na cozinha, na sala e também em um quarto. O incêndio foi controlado e as chamas extintas.

Sala de casa após incêndio em Nova Venécia Crédito: 2º Sarg. - BM Moraes/Corpo de Bombeiros

Testemunhas relataram que o incêndio teria tido início após o vazamento de gás de cozinha. Até o momento, não houve o pedido de perícia para investigar o que ocasionou, de fato, as chamas.

Como ficou a cozinha após o incêndio em Nova Venécia Crédito: 2º Sarg. - BM Moraes/Corpo de Bombeiros