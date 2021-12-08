Incêndio destrói casa em Nova Venécia; veja fotos

Uma casa ficou bastante danificada após um incêndio na manhã de terça-feira (7) no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal que reside no local foi levado para o Hospital São Marcos, no mesmo município.
Bombeiros constataram que o fogo chegou a todos os cômodos da casa, com chamas altas, que saíam pelo teto. Os estragos maiores ficaram na cozinha, na sala e também em um quarto. O incêndio foi controlado e as chamas extintas.
Testemunhas relataram que o incêndio teria tido início após o vazamento de gás de cozinha. Até o momento, não houve o pedido de perícia para investigar o que ocasionou, de fato, as chamas.
A corporação deve ir até a casa novamente nesta quarta-feira (8) para obter informações, caso seja solicitada a perícia.