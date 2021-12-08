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Noroeste do ES

Incêndio destrói casa em Nova Venécia; veja fotos

De acordo com testemunhas, fogo teria começado por vazamento de gás. O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que o fogo atingia toda a residência
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2021 às 11:54

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:54

Casa fica danificada após incêndio em Nova Venécia
Casa fica danificada após incêndio em Nova Venécia Crédito: 2º Sarg. - BM Moraes/Corpo de Bombeiros
Uma casa ficou bastante danificada após um incêndio na manhã de terça-feira (7) no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal que reside no local foi levado para o Hospital São Marcos, no mesmo município.
Bombeiros constataram que o fogo chegou a todos os cômodos da casa, com chamas altas, que saíam pelo teto. Os estragos maiores ficaram na cozinha, na sala e também em um quarto. O incêndio foi controlado e as chamas extintas.
Sala de casa após incêndio em Nova Venécia
Sala de casa após incêndio em Nova Venécia Crédito: 2º Sarg. - BM Moraes/Corpo de Bombeiros
Testemunhas relataram que o incêndio teria tido início após o vazamento de gás de cozinha. Até o momento, não houve o pedido de perícia para investigar o que ocasionou, de fato, as chamas.
Como ficou a cozinha após o incêndio em Nova Venécia
Como ficou a cozinha após o incêndio em Nova Venécia Crédito: 2º Sarg. - BM Moraes/Corpo de Bombeiros
A corporação deve ir até a casa novamente nesta quarta-feira (8) para obter informações, caso seja solicitada a perícia.

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