A guerra da violência em Vila Velha: já são 72 homicídios em 2022

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está tendo trabalho em Vila Velha este ano Crédito: Fernando Madeira

O que está acontecendo com Vila Velha ? Em 2022, de janeiro a abril, o município já acumula 72 homicídios dolosos. Isso significa que, em média, acontece um assassinato na cidade mais antiga do Espírito Santo em um período menor do que 48 horas.

A escalada da violência é impressionante. Na comparação entre os primeiros quadrimestres de 2021 e de 2022, o número de mortes cresceu 95%, indo de 37 para 72. A região que mais abriga crimes é a da 17ª Cia Independente, que reúne 35 bairros, como Cobilândia e Aribiri. Nesta área da companhia, a onda de delitos contra a vida passou de 15 para 36. Acréscimo de 140% nas ocorrências.

Fora isso, não tem havido folga na escalada da violência e nem estabilização no número de homicídios em Vila Velha. Se no mês de março foram 11 assassinatos, em abril foram 21 - um impressionante aumento de 90%. Trata-se do segundo mês mais violento do ano na cidade, perdendo somente para janeiro, quando foram registrados 22.

AUMENTO DE OCORRÊNCIAS ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL

O Espírito Santo viu ainda o número de crimes crescerem de março para abril. Se em março foram 82, em abril foram 91 – um a menos do que no quarto mês do ano passado. Com isso, a “gordura” da queda de homicídios no Estado caiu.

No primeiro trimestre, a redução tinha sido de 14,5% (247 contra 289), agora essa retração foi para 11,6%, com 336 assassinatos acumulados ante os 380 que ocorreram entre janeiro e abril de 2021.

Mas há bons destaques a serem registrados, como em Cariacica . A cidade, que encarou recentes problemas com onda de assassinatos, viu as ocorrências caírem de 58 para 37. Uma retração de 36,2%.

Atualmente, no Estado, o dia com mais assassinatos é a quinta-feira, com 58 casos.

OS MUNICÍPIOS SEM HOMICÍDIOS EM 2022