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Leonel Ximenes

A guerra da violência em Vila Velha: já são 72 homicídios em 2022

Na comparação entre os primeiros quatro meses de 2021 e de 2022, o número de mortes cresceu 95%

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 01:21

Públicado em 

01 mai 2022 às 01:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está tendo trabalho em Vila Velha este ano Crédito: Fernando Madeira
O que está acontecendo com Vila Velha? Em 2022, de janeiro a abril, o município já acumula 72 homicídios dolosos. Isso significa que, em média, acontece um assassinato na cidade mais antiga do Espírito Santo em um período menor do que 48 horas.
A escalada da violência é impressionante. Na comparação entre os primeiros quadrimestres de 2021 e de 2022, o número de mortes cresceu 95%, indo de 37 para 72. A região que mais abriga crimes é a da 17ª Cia Independente, que reúne 35 bairros, como Cobilândia e Aribiri. Nesta área da companhia, a onda de delitos contra a vida passou de 15 para 36. Acréscimo de 140% nas ocorrências.
O exemplo da guerra em que a cidade se encontra é demonstrado pela ocorrência da última quarta-feira (27/4), quando uma menina de 9 e um adolescente de 17 anos foram assassinados com tiros na cabeça, no bairro Santa Rita. O tráfico de drogas não tem feito distinção nem de envolvidos com crimes e muito menos de inocentes.

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Fora isso, não tem havido folga na escalada da violência e nem estabilização no número de homicídios em Vila Velha. Se no mês de março foram 11 assassinatos, em abril foram 21 - um impressionante aumento de 90%. Trata-se do segundo mês mais violento do ano na cidade, perdendo somente para janeiro, quando foram registrados 22.
Em resumo: a cidade é o maior problema para o novo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Márcio Celante, que substituiu o coronel Alexandre Ramalho, que agora vai para a disputa eleitoral.

AUMENTO DE OCORRÊNCIAS ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL

O Espírito Santo viu ainda o número de crimes crescerem de março para abril. Se em março foram 82, em abril foram 91 – um a menos do que no quarto mês do ano passado. Com isso, a “gordura” da queda de homicídios no Estado caiu.
No primeiro trimestre, a redução tinha sido de 14,5% (247 contra 289), agora essa retração foi para 11,6%, com 336 assassinatos acumulados ante os 380 que ocorreram entre janeiro e abril de 2021.

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Mas há bons destaques a serem registrados, como em Cariacica. A cidade, que encarou recentes problemas com onda de assassinatos, viu as ocorrências caírem de 58 para 37. Uma retração de 36,2%.
Atualmente, no Estado, o dia com mais assassinatos é a quinta-feira, com 58 casos.

OS MUNICÍPIOS SEM HOMICÍDIOS EM 2022

Já os municípios que se mantêm sem assassinatos em 2022 são: Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Marilândia, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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