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Ramalho de saída

Casagrande anuncia novo Secretário de Segurança do ES

O coronel da Polícia Militar, Márcio Celante Weolffel, de 53 anos, assume o comando da pasta no lugar de Alexandre Ramalho, que deixa o cargo para disputar eleição

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:07
O governador Renato Casagrande (PSB) e o novo secretário de Segurança, Márcio Celante Weolffel
O governador Renato Casagrande (PSB) e o novo secretário de Segurança, Márcio Celante Weolffel Crédito: Governo do Estado
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (30), a troca no comando da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O coronel da Polícia Militar, Márcio Celante Weolffel, de 53 anos, assume o lugar de Alexandre Ramalho, que deixa o governo para disputar as eleições em outubro.
Celante nasceu em Vitória, se formou em administração e se especializou em Segurança Pública na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Desde 2 de setembro do ano passado, estava no governo como subsecretário de Integração Institucional da Sesp, onde atuou à frente da Operação Estado Presente.
Antes de se tornar coronel da reserva, passou por diversas áreas da Polícia Militar. Foi chefe do Estado-Maior Geral, comandante da Academia de Polícia Militar, comandante da Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar, diretor de ensino e subcomandante-geral. Também atuou como ajudante de ordens do governador na Casa Militar do Governo do Estado e como gerente do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Como antecipou a colunista Letícia Gonçalves, o também coronel Alexandre Ramalho, deixará o cargo nesta quarta-feira (30). Conforme apuração da colunista, ele pode entrar no pleito como candidato a deputado federal ou em busca de uma cadeira no Senado.
Casagrande anuncia troca no comando da Secretaria de Segurança do ES

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