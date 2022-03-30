Casagrande anuncia novo Secretário de Segurança do ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (30), a troca no comando da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O coronel da Polícia Militar, Márcio Celante Weolffel, de 53 anos, assume o lugar de Alexandre Ramalho, que deixa o governo para disputar as eleições em outubro.
Celante nasceu em Vitória, se formou em administração e se especializou em Segurança Pública na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Desde 2 de setembro do ano passado, estava no governo como subsecretário de Integração Institucional da Sesp, onde atuou à frente da Operação Estado Presente.
Antes de se tornar coronel da reserva, passou por diversas áreas da Polícia Militar. Foi chefe do Estado-Maior Geral, comandante da Academia de Polícia Militar, comandante da Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar, diretor de ensino e subcomandante-geral. Também atuou como ajudante de ordens do governador na Casa Militar do Governo do Estado e como gerente do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Como antecipou a colunista Letícia Gonçalves, o também coronel Alexandre Ramalho, deixará o cargo nesta quarta-feira (30). Conforme apuração da colunista, ele pode entrar no pleito como candidato a deputado federal ou em busca de uma cadeira no Senado.
Casagrande anuncia troca no comando da Secretaria de Segurança do ES