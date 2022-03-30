Casagrande anuncia novo Secretário de Segurança do ES

Antes de se tornar coronel da reserva, passou por diversas áreas da Polícia Militar. Foi chefe do Estado-Maior Geral, comandante da Academia de Polícia Militar, comandante da Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar, diretor de ensino e subcomandante-geral. Também atuou como ajudante de ordens do governador na Casa Militar do Governo do Estado e como gerente do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).