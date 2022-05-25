Ao pedir licença da Câmara de Linhares, vereador foragido faz piada com a Justiça

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta

Não se questiona que o parlamentar tenha um baita problema pessoal desde que foi apontado como suspeito de ser o mandante do crime. Mas a Câmara de Linhares, a esta altura, não deveria ter nada a ver com isso. Mesmo sob suspeição, Waldeir continua exercendo o mandato de vereador. Inclusive, segundo informações da Câmara, apresentou atestados médicos de tratamento cirúrgico odontológico, em justificativa de ausências em Sessão Plenária.

O vereador ainda não foi julgado e está, portanto, protegido pela presunção de inocência constitucional e deve ter direito a ampla defesa, como manda a lei. Mas o exercício de um mandato público exige que não pairem suspeitas sobre quem ocupa o cargo. No Estado democrático de Direito, o devido processo legal garantiu à sua defesa, inclusive, um pedido de habeas corpus. Contudo à Justiça também cabe analisar a necessidade de manutenção da prisão. O pedido, nesse contexto, foi negado.

Para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , o pedido de prisão preventiva se "justifica em razão da probabilidade de intervenção do paciente na instrução processual, principalmente, no que tange a prova testemunhal". Na decisão da Justiça, a justificativa para negar o pedido de habeas corpus foi a "conduta altamente reprovável, bem como a gravidade do crime, que mostra-se suficiente para a manutenção do encarceramento do paciente".