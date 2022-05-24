Vereador suspeito da morte de ativista pede licença da Câmara de Linhares

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta

No último dia 3, a 1ª Vara Criminal de Linhares decidiu pela prisão preventiva do parlamentar. A Polícia Civil realizou buscas no endereço do suspeito, mas ele não foi localizado.

Waldeir continua exercendo normalmente o mandato de vereador do município. No entanto, a Câmara Municipal de Linhares informou que o parlamentar apresentou atestados médicos de tratamento cirúrgico odontológico, em justificativa de ausências em Sessão Plenária.

Nesta segunda-feira, o vereador solicitou, por meio eletrônico, a licença temporária. A reportagem procurou a Câmara de Linhares questionando se o requerimento foi aceito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

A defesa do vereador Waldeir de Freitas Lopes também foi procurada pela reportagem, mas, até a publicação desta matéria, não retornou o contato.

RELEMBRE O CASO JONAS SOPRANI

Jonas Soprani foi assassinado a tiros em um bar Crédito: Reprodução | Redes sociais

Segundo as investigações, dois suspeitos atuaram como intermediários: Cosme Damasceno, amigo de Waldei e com ligações com o tráfico de drogas — de acordo com a polícia, e Genebaldo da Fonseca, que está atualmente preso.

Os atiradores foram identificados como Jhulian Alves de Souza e José Natalino dos Santos. O primeiro deles foi morto em um confronto com a PM no ano passado. O outro está preso em Linhares.

A Polícia Civil consegiu chegar, por meio dos suspeitos presos, até o vereador Waldeir de Freitas Lopes, apontado como o mandante do crime. Ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte (MG), onde participava de um curso.

Além do vereador, o assessor dele, Josenilton Alves dos Santos, também é investigado por intermediar o contato com os executores do assassinato. Ele chegou a ser preso na época do crime, junto com o vereador.