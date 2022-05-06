Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Morte de ativista - vereador de Linhares tem liberdade negada e segue foragido

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o pedido de prisão preventiva se "justifica em razão da probabilidade de intervenção do paciente na instrução processual, principalmente, no que tange a prova testemunhal", afirma o texto.

Segundo a decisão, o pedido de habeas corpus foi negado em decorrência da "conduta altamente reprovável, bem como a gravidade do crime, que mostra-se suficiente para a manutenção do encarceramento do paciente. Outrossim, sabe-se que a garantia da ordem pública visa a proteção da própria comunidade, com a ideia de que ela seria duramente atingida pelo não encarceramento dos autores do crime”, diz trecho do documento.

Desde que a 1ª Vara Criminal de Linhares decidiu pela prisão preventiva do vereador, a Polícia Civil realizou buscas no endereço do suspeito e outras diligências para prender o suspeito, mas o vereador não foi localizado

Waldeir continua exercendo normalmente o mandato de vereador do município. No entanto, a Câmara Municipal de Linhares, em nota na quarta-feira (4), informou que o parlamentar apresentou atestados médicos de tratamento cirúrgico odontológico, em justificativa de ausência em Sessão Plenária.

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa de Waldeir de Freitas Lopes, representada pelo advogado Leandro de Freitas, informou que vai analisar a decisão desta sexta-feira (6) para saber qual será o próximo passo.

Sobre o mandado de prisão, o advogado disse que respeita a decisão da Justiça, mas entende que o mandado de prisão preventiva é totalmente desnecessário, visto que a prisão deveria ser uma exceção.

Leandro de Freitas também informou que o vereador estava cumprindo todas as medidas cautelares impostas pela Justiça, e disse que segue trabalhando para provar a inocência do cliente.

SOBRE O CRIME

Jonas Soprani Crédito: Reprodução Redes sociais

O terceiro identificado por envolvimento no crime foi o vereador Waldeir de Freitas Lopes, apontado como o mandante. Ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte (MG), onde participava de um curso. Além do vereador, o assessor dele, Josenilton Alves dos Santos, também é investigado por intermediar o contato com os executores do assassinato.