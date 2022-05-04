Vereador suspeito de mandar matar ativista em Linhares está foragido

Entenda por que vereador é suspeito de mandar matar ativista em Linhares Crédito: Paula Brazão / Montagem A Gazeta

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Tiago Cavalcante, como o advogado do suspeito foi comunicado da decisão sobre a prisão e o vereador não se apresentou voluntariamente, ele é considerado foragido da Justiça.

Waldeir continua exercendo normalmente o mandato de vereador do município. No entanto, a Câmara Municipal de Linhares informou que o parlamentar apresentou atestados médicos de tratamento cirúrgico odontológico, em justificativa de ausência em Sessão Plenária.

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa de Waldeir de Freitas Lopes, representada pelo advogado Leandro de Freitas, informou que respeita a decisão da Justiça, mas entende que o mandado de prisão preventiva é totalmente desnecessário, visto que a prisão deveria ser uma exceção.

O advogado também informou que o vereador estava cumprindo todas as medidas cautelares impostas pela Justiça, e disse que segue trabalhando para provar a inocência do cliente.

Por fim, a defesa de Waldeir afirmou que ainda nesta semana vai entrar com o pedido de habeas corpus para que o vereador responda o processo em liberdade.

OUTROS SUSPEITOS

O terceiro identificado por envolvimento no crime foi o vereador Waldeir de Freitas Lopes, apontado como o mandante. Ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte (MG), onde participava de um curso.

Além do vereador, o assessor dele, Josenilton Alves dos Santos, também é investigado por intermediar o contato com os executores do assassinato. Ele chegou a ser preso na época do crime, junto com o vereador.

Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Cosme Damasceno, Damião Damasceno e Josenilton Alves dos Santos tiveram liberdade concedida em agosto de 2021.