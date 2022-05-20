Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Planejamento urbano prepara as cidades para um futuro sem sombras
Opinião da Gazeta

Planejamento urbano prepara as cidades para um futuro sem sombras

Desenvolvimento e sustentabilidade são perfeitamente capazes de conviver na legislação, impulsionando a ocupação humana e os negócios sem ameaçar o meio ambiente

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

20 mai 2022 às 02:00

Colunista

Praia da Costa
Imagem aérea da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Luciney Araujo
Enquanto este primeiro semestre tem sido pródigo em anúncios de arranha-céus pelo mercado imobiliário na Grande Vitória, em uma onda desbravadora de verticalização, não se pode deixar de lado a necessidade de um regramento sobre os impactos dessas construções, tanto no nível das interações urbanas quanto ambientais.
Desenvolvimento e sustentabilidade são perfeitamente capazes de conviver na legislação, impulsionando a ocupação humana e os negócios sem ameaçar o meio ambiente. É esse equilíbrio que precisa ser buscado sempre, com leis e processos mais ágeis, que não emperrem projetos por meras filigranas burocráticas.
Em Vila Velha, a prefeitura apresentou ao Ministério Público Federal (MPF) um plano de contenção de sombreamento na orla do município no qual está expresso que  as edificações só poderão projetar sua sombra nas praias e áreas de restinga a partir das 16h, no inverno.

Veja Também

Opportunity e Galwan farão prédio em antiga área do BB na Enseada do Suá

Maior prédio de Vitória será construído na Avenida Beira-Mar

Veja quais são os prédios mais altos do Espírito Santo

Um plano para as obras vindouras que pode parecer inócuo, diante da praia sombreada que há décadas se tornou a Praia da Costa à tarde, por exemplo. Pelo contrário. A Praia da Costa precisa servir de exemplo do que o restante da orla de Vila Velha, até a Ponta da Fruta, não pode se tornar.
Até porque, diante do acordo entre a Prefeitura de Vila Velha e o Ministério Público estadual que vai permitir a emissão de licenças para empreendimentos na zona de interferência do Parque Natural de Jacarenema, que vai do Jockey até a Ponta da Fruta, é importante que haja regras para essa ocupação que acaba de ser destravada. É permitir que se construa nas áreas, mas sem causar impactos demasiados e irreversíveis.
Na Serra, um novo Plano Diretor Municipal (PDM) está chegando com a promessa de mais racionalidade para o ordenamento urbano. E a verticalização está na agenda, com o fim do gabarito que limita a altura de prédios, à exceção do cone de entrada do aeroporto e outros pontos da orla, como divulgou o colunista Abdo Filho. É um passo importante, mas a Serra também precisa olhar para a Praia da Costa como um exemplo de que é necessário planejar a altura dos prédios à beira-mar.
Organização urbana não pode ser um freio para projetos imobiliários, mas um balizador na relação entre desenvolvimento e meio ambiente. As cidades precisam estar preparadas para o crescimento populacional, de forma a garantir qualidade de vida aos seus moradores. 

LEIA MAIS 

Julgamento do STF pode ser tiro de misericórdia na Lei Seca

Denúncia de Pazolini: provas são cruciais para quem acusa e para acusados

Violência no campo: enfrentamento é fundamental, mas solução é estrutural

Volta do aquaviário: para deslanchar, passado não pode ser esquecido

Um limite perigoso é ultrapassado quando tiros são disparados no Transcol

Tópicos Relacionados

MPES MPF Prefeitura de Vila Velha Serra Vila Velha Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados