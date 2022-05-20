Planejamento urbano prepara as cidades para um futuro sem sombras

Imagem aérea da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Luciney Araujo

Enquanto este primeiro semestre tem sido pródigo em anúncios de arranha-céus pelo mercado imobiliário na Grande Vitória , em uma onda desbravadora de verticalização, não se pode deixar de lado a necessidade de um regramento sobre os impactos dessas construções, tanto no nível das interações urbanas quanto ambientais.

Desenvolvimento e sustentabilidade são perfeitamente capazes de conviver na legislação, impulsionando a ocupação humana e os negócios sem ameaçar o meio ambiente. É esse equilíbrio que precisa ser buscado sempre, com leis e processos mais ágeis, que não emperrem projetos por meras filigranas burocráticas.

Um plano para as obras vindouras que pode parecer inócuo, diante da praia sombreada que há décadas se tornou a Praia da Costa à tarde, por exemplo. Pelo contrário. A Praia da Costa precisa servir de exemplo do que o restante da orla de Vila Velha, até a Ponta da Fruta, não pode se tornar.