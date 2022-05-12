Um limite perigoso é ultrapassado quando tiros são disparados no Transcol

Assaltantes atiraram dentro de ônibus durante arrastão na Serra. Crédito: Archimedis Patrício

Tiros de submetralhadora dentro de um ônibus do Transcol . Não é uma situação corriqueira, que possa ser tratada com a mesma triste naturalidade de roubos e "arrastões" nos coletivos da Grande Vitória, mais frequentes e, em tantos casos, subnotificados. Quando uma arma é disparada, é sinal de que a violência se agrava. Um limite perigoso é ultrapassado, até mesmo quando se trata da criminalidade.

"Quando o rapaz que estava com a submetralhadora foi para frente, saltei do ônibus, com medo de perder documento, celular. Ato de desespero mesmo, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Primeira vez. Aterrorizante." O relato é de um fiscal de supermercado que estava no ônibus da linha 508, que faz o trajeto entre os terminais de Vila Velha e de Laranjeiras. A ação ocorreu por volta das 20h desta terça-feira (10), próximo a Avenida Eudes Scherrer de Souza, na Serra.

O transporte coletivo, neste horário, ainda é um ambiente dominado por trabalhadores após um dia extenuante de trabalho. Dentro de um ônibus, não há tranquilidade: é preciso estar sempre com a atenção voltada a movimentações estranhas, como forma de garantir alguma proteção. Os quatro bandidos que participaram da ação pularam a roleta e, pouco depois, anunciaram o assalto. Os tiros foram disparados, segundo testemunhas, após um passageiro gritar para que o motorista abrisse a porta.

Usuários de coletivos vivem sob constante tensão, isso quando não colecionam prejuízos materiais. Bandidos que realizam arrastões fazem ameaças, armados ou não, mas o que impressiona nesse caso mais recente é o armamento pesado que foi ostentado pelo grupo. O objetivo foi aterrorizar os passageiros e fazer uma demonstração de força. Com os tiros, algumas pessoas ficaram feridas com estilhaços de vidros, mas sem gravidade. O trauma, contudo, não é leve.