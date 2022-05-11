Criminosos com submetralhadora atiram durante arrastão em Transcol no ES

Quatro criminosos assaltaram um ônibus do Sistema Transcol, na noite de terça-feira (10), na Serra, na Grande Vitória. Segundo testemunhas, um deles estava armado com uma submetralhadora. Para ameaçar os passageiros, eles atiraram dentro do coletivo. O crime aconteceu por volta das 20h, no ônibus da linha 508, que faz o trajeto entre o Terminal de Vila Velha e Laranjeiras. Alguns passageiros foram atingidos por estilhaços de bala, mas ninguém ficou gravemente ferido.
Segundo as vítimas do arrastão, os quatro homens entraram no ônibus na BR 101, na altura de Central Carapina. Eles pularam a roleta e seguiram para a parte de trás do veículo, onde ficaram. Durante o trajeto, já no bairro José de Anchieta, eles anunciaram o assalto.
"Os quatro pularam a roleta. Algumas pessoas estranharam e davam sinal para descer. Os quatro atrás do ônibus conversando. Chegando próximo à Avenida Eudes Scherrer de Souza, o que estava com a submetralhadora anunciou o assalto. Aí os outros vieram atrás pegando as bolsas e celular", contou um fiscal de supermercado, que preferiu não se identificar.
O rapaz contou que, em uma atitude de desespero, decidiu sair do coletivo. "Quando o rapaz que estava com a submetralhadora foi para frente, saltei do ônibus, com medo de perder documento, celular. Ato de desespero mesmo, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Primeira vez. Aterrorizante", ressaltou.
Testemunhas contaram que os criminosos começaram a atirar porque um passageiro gritou para que o motorista abrisse a porta do ônibus. A Polícia Civil recolheu cápsulas que ficaram jogadas no coletivo. Nenhum suspeito foi preso.
OUTRO ASSALTO A ÔNIBUS
Esse foi o segundo assalto a ônibus registrado na Serra em menos de três horas. No final da tarde de terça, quatro homens foram presos depois de um assalto a um outro coletivo do Sistema Transcol, no bairro Vista da Serra. Os criminosos também pegaram celulares dos passageiros.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta