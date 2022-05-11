Criminosos com submetralhadora atiram durante arrastão em Transcol no ES

"Os quatro pularam a roleta. Algumas pessoas estranharam e davam sinal para descer. Os quatro atrás do ônibus conversando. Chegando próximo à Avenida Eudes Scherrer de Souza, o que estava com a submetralhadora anunciou o assalto. Aí os outros vieram atrás pegando as bolsas e celular", contou um fiscal de supermercado, que preferiu não se identificar.