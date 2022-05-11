Homem é preso após ameaçar ex e quebrar carro do atual namorado dela em Cariacica

Confusão terminou na frente da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem foi preso depois de ameaçar a ex-namorada e o atual companheiro dela em Cariacica na noite desta terça-feira (10). A confusão terminou em frente à Delegacia de Polícia Civil do município, que fica no bairro Campo Grande, e os policiais tiveram, inclusive, que disparar um tiro para o alto para conter o homem.

Conforme a descrição da ocorrência registrada junto à Polícia Militar , a mulher havia deixado o ex-namorado, com quem teve um filho, em fevereiro deste ano, depois de um relacionamento de cinco anos. Em depoimento, ela narrou que era agredida física e verbalmente ,e alegou que o homem era usuário de drogas e que ficava agressivo depois de se drogar.

Na noite desta terça-feira, ela estava com o novo namorado em frente à casa dela quando o ex-companheiro chegou de motocicleta. Ao ver o casal, ele começou a ameaçar a mulher e tentou agredir o homem com o capacete, além de bater com o capacete no carro dele.

O casal, então, tentou fugir em direção à delegacia da Polícia Civil, mas o homem foi atrás deles. A todo tempo, de acordo com o relato, ele fazia ameaças e tentava bater no carro com o capacete. Ao chegarem na delegacia, o ex-namorado da mulher partiu para cima do rapaz, além de destruir os vidros do carro dele.

A mulher, então, entrou correndo na delegacia e pediu ajuda aos policiais, que tentaram conter o homem. Ele resistiu à prisão e tentou seguir agredindo o atual namorado da ex. Um dos policiais precisou disparar um tiro para o alto para que o homem se rendesse.

Ele foi detido e a mulher relatou aos policiais que nunca havia visto o ex-namorado tão alterado assim. Ela afirmou que pretende representar criminalmente contra o homem e pediu uma medida protetiva de urgência.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal na Lei Maria da Penha, dano ao patrimônio e ter mercadoria proibida. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).