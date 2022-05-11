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Estudante de 14 anos

Homem é detido ao tentar estuprar adolescente perto de escola em Vitória

Caso aconteceu na noite desta terça-feira (10), próximo ao Colégio Estadual, na Avenida Vitória; homem de 36 anos foi detido e confessou ter abordado a jovem

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 09:10

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 mai 2022 às 09:10
Colégio Estadual, em Vitória
Colégio Estadual Crédito: Fernando Madeira
Uma adolescente de 14 anos relatou à Polícia Militar ter sofrido uma tentativa de estupro, na noite desta terça-feira (10), próximo do Colégio Estadual, em Vitória. De acordo com a corporação, uma guarnição estava fazendo um patrulhamento na Avenida Vitória, na Região do Forte São João, quando foi abordada por um grupo de pessoas que informou sobre um homem ter tentado estuprar uma jovem perto de uma escola.
O homem de 36 anos foi detido por populares e, em seguida, pela Polícia Militar. Os policiais então fizeram contato com a vítima, que disse estar retornando de uma escola. Apesar de o fato ter acontecido perto do Colégio Estadual, a adolescente vestia uniforme escolar da Prefeitura de Vitória quando tudo ocorreu. Ela parou no local para conversar com amigos. 
De acordo com informações do boletim da polícia, quando a estudante passava próximo do Colégio Estadual, um homem que ela não conhece se aproximou, pegou na mão dela, perguntou se a adolescente era virgem e disse que, caso fosse, iria retirar a virgindade dela naquele momento.
A adolescente disse que começou a chorar e o homem a levou para atravessar a rua, segurando na mão dela e dizendo que, caso alguém visse os dois, afirmaria ser o pai da jovem. Ele então seguiu com ela em direção à Rua General Calmon. A jovem tentou soltar da mão do indivíduo, mas foi segurada e percebeu que ele já estava com o órgão genital à mostra para fora da calça. Neste momento, a adolescente começou a gritar por socorro e conseguiu se soltar do homem.
Os populares então ouviram os gritos da vítima e alcançaram o homem que, ao perceber a movimentação, tentou fugir. Consta no Boletim Unificado que, ao ser questionado pela Polícia Militar, o homem confirmou que abordou a jovem na rua, disse em palavras que ela “deu mole” e que ele queria dar boa noite à adolescente.
O homem foi conduzido ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), onde a jovem também prestou depoimento. Ele relatou estar com dores no braço direito após o ocorrido e foi levado pela equipe policial de plantão ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). 

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 21h50 da noite desta última terça-feira (10), uma guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Vitória, na altura do bairro Forte São João, em Vitória, quando foi abordada por populares que haviam detido um homem, após uma tentativa de estupro a uma adolescente de 14 anos.
"De acordo com a vítima, ela estava voltando da escola e parou no Colégio Estadual para conversar com uma amiga e, no momento em que saía do local, foi abordada pelo homem, que pegou em sua mão e questionou sobre sua virgindade. Em seguida, o homem teria a conduzido para atravessar a rua, momento em que ela tentou se soltar e fugir, mas foi agarrada pelo indivíduo, que estaria com órgão sexual à mostra", diz o texto. 
"A adolescente gritou por socorro e, ao perceber que populares haviam ouvido a garota, o suspeito tentou evadir-se, mas foi alcançado. O homem precisou de atendimento médico, devido à queixa de dores no braço, e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, sob escolta. A ocorrência foi entregue ao Plantão Especializado da Mulher", finaliza a nota.

PRESO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Civil enviou nota afirmando que o homem, de 36 anos, conduzido ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), foi autuado, em flagrante, por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. 

Atualização

11/05/2022 - 11:24
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao presídio. O texto foi atualizado. 

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