Fim de semana sangrento reforça a urgência da humanização do trânsito

Acidente entre carro e ônibus deixou ao menos cinco mortos na BR 262, em Ibatiba Crédito: Leitor

Reiteradamente, este jornal endossa a necessidade de duplicação da via federal, uma reivindicação de toda a sociedade civil para garantir mais segurança no tráfego de pessoas e de mercadorias. Lamentavelmente, o leilão antes previsto para 25 de fevereiro foi adiado para aprimoramento do edital , em uma novela que se arrasta desde o fiasco do certame de 2013.

Contudo, se a infraestrutura viária segue carente de uma modernização que será capaz de dar mais proteção a quem trafega pela BR 262, o fator imprudência também contribui para causar vítimas no trânsito. As investigações sobre o acidente ainda serão concluídas, mas a empresa afirmou que os dois veículos estavam na mesma pista quando o carro, ao ultrapassar o ônibus, bateu no ônibus, que tombou na pista.

As cinco mortes na BR 262 se somaram a pelo menos outras cinco no sábado (7) e no domingo (8) em todo o Estado, tornando violento o fim de semana no trânsito . O perfil das ocorrências mostra o envolvimento de veículos de todos os portes, mas as cinco vítimas dos demais acidentes registrados no Estado foram ciclistas e motociclistas. Ao lado dos pedestres, os elos mais frágeis da cadeia do trânsito.

Os números do primeiro trimestre deste ano do Observatório da Segurança Pública no Espírito Santo mostram que foram registradas, de janeiro a março, 74 mortes em acidentes com moto no Estado, uma redução de 14% em relação a 2021. Mas para os pedestres e os ciclistas os números foram piores. Os atropelamentos, no mesmo período, tiveram um aumento de 59,1% em 2022, com 35 vítimas neste ano. Entre os ciclistas, foram 15 mortes registradas nos três primeiros meses de 2022. Em 2021 foram quatro casos.