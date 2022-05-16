Violência no campo: enfrentamento é fundamental, mas solução é estrutural

Como o foco das políticas de segurança pública sempre esteve nas grandes cidades, os criminosos viram na vulnerabilidade do campo uma oportunidade. Mas desde o ano passado, o governo estadual tem se mobilizado para aumentar o policiamento no interior com a Operação Colheita, que em 2022 vai atender 72 municípios com mais patrulhamento nas comunidades rurais, além de investimentos em tecnologia para mapear as propriedades e tentar garantir mais segurança. Mas as ocorrências continuam.

A Operação Colheita mostra que o governo está tentando impor obstáculos para a criminalidade no interior, sem se omitir. A questão é que há a percepção de que a violência está aumentando demais. E por quê? Desemprego, inflação galopante que arranca o poder de compra das pessoas. E, acima de tudo, um país que parece ter cristalizado a falta de oportunidades. É um problema de difícil equacionamento. O enfrentamento é fundamental para não deixar o homem do campo abandonado à própria sorte, mas a solução é sempre estrutural.