Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Um homem morreu baleado na noite desta quinta-feira (10) dentro de casa, no momento em que jantava com a família, em uma fazenda na localidade de Córrego Jundiá, na zona rural de Jaguaré , no Norte do Estado . A vítima foi identificada como Fábio Júnior Brandão, de 42 anos, que trabalhava como meeiro na propriedade. Segundo informações da Polícia Militar , dois homens chegaram ao local em uma moto e pediram gasolina emprestada. Em seguida, eles anunciaram o assalto e depois atiraram.

Em depoimento aos policiais, o filho do homem morto relatou que os criminosos chegaram em uma Honda Bros e, por uma janela, pediram o combustível emprestado. Quando a vítima se aproximou dos homens, eles anunciaram o assalto, entraram na casa e exigiram que eles deitassem no chão.

Os dois criminosos estavam armados e pediram celulares e dinheiro. O filho de Fábio entregou dois celulares. Quando pediram dinheiro, o meeiro disse que não tinha. Neste momento, os indivíduos efetuaram os disparos. O filho conseguiu fugir na hora e foi para a casa de vizinhos. Os homens depois fugiram e não foram mais localizados pela PM.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem sofreu oito perfurações, todas elas na cabeça. Os peritos ainda encontraram dois projéteis na casa. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Your browser does not support the audio element. Dupla pede gasolina emprestada, anuncia assalto e mata homem em fazenda de Jaguaré

SEGUNDO CRIME NO MESMO DIA

A morte do meeiro foi a segunda que ocorreu em Jaguaré pela violência. Durante a manhã, um homem morreu baleado no bairro Água Limpa. Ele sofreu dois tiros, um no tórax e outro na cabeça. A vítima foi identificada como Alessandro de Gan Geordina, de 49 anos.

A Polícia Militar foi informada que o homem estava em frente da casa onde mora, quando dois indivíduos de moto passaram e efetuaram os disparos. Após o fato, eles fugiram do local.