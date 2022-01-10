Local do crime, em Jaguaré Crédito: Divulgação/PM

Your browser does not support the audio element. Jovem é assassinado com vários tiros em rua de Jaguaré

Segundo informações da PM, o jovem é morador do bairro. Ninguém na região quis falar com os policiais sobre o crime. Até o momento, não se sabe o que pode ter motivado o crime.

Em nota, a Polícia Civil comunicou que a ocorrência ainda está em andamento e as equipes estão em diligências. Por enquanto, não temos detalhes.