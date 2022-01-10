Jovem é assassinado com vários tiros em rua de Jaguaré
Um jovem de 21 anos morreu após ser atingido por vários tiros na manhã desta segunda-feira (10) no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, a vítima já não tinha mais sinais de vida. O corpo estava no meio de uma rua. A perícia da Polícia Civil contabilizou 11 perfurações distribuídas pelo corpo.
Segundo informações da PM, o jovem é morador do bairro. Ninguém na região quis falar com os policiais sobre o crime. Até o momento, não se sabe o que pode ter motivado o crime.
Em nota, a Polícia Civil comunicou que a ocorrência ainda está em andamento e as equipes estão em diligências. Por enquanto, não temos detalhes.
Este foi o segundo homicídio registrado no município em 2022. O primeiro ocorreu no último dia 7, no bairro Fátima.