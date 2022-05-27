Consumidor sempre paga a conta da interferência na Petrobras

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A substituição por Caio Paes de Andrade, que está sendo desacelerada pelo Conselho de Administração da Petrobras, não deve significar queda nos preços, mas a dilatação dos reajustes aplicados sobre os combustíveis. O novo escolhido por Bolsonaro para o cargo vai ser submetido a um processo de governança interna, antes de ser ou não aprovado. Nos bastidores, é dito que esses trâmites não devem permitir que ele tome posse antes de julho. Se tudo der certo para a escolha de Bolsonaro.

O que certamente dará errado para o país é intervir nos preços. Historicamente, essas tentativas de manipulação mirando eleições já demonstraram que se trata de uma aposta no fracasso. Não é exclusividade do governo Bolsonaro. Na gestão Dilma, a intervenção no preço para conter o impacto na inflação levou a Petrobras a acumular a maior dívida de sua história, com impactos nefastos nos negócios da empresa. As perdas estimadas no período são de R$ 100 bilhões. Não importa qual o desgoverno, o consumidor sempre paga a conta.

Bolsonaro quer evitar medidas impopulares para não ter desgaste eleitoral. Medidas, essas sim, que poderiam combater as causas do problema e não seus efeitos. O que faz é ilusionismo eleitoral. Ao trocar o presidente pela terceira vez, Bolsonaro passa a impressão de que não há inépcia em seu governo.

Quer abrir mão de impostos, mas quem vai pagar a conta são os Estados. Quer impor reajustes mais espaçados, sendo que essa prática já estava sendo feita: a estatal está há mais de 70 dias sem reajustar a gasolina nas refinarias. Toma decisões atropeladas e equivocadas que só servem para crivar os resquícios de credibilidade da companhia e do país.