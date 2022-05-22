Diesel tem novo recorde, com preço médio de R$ 6,943

O diesel subiu novamente e renovou o recorde, com preço médio de R$ 6,943 por litro nos postos brasileiros na semana entre 15 e 21 de maio, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Preço do diesel voltou a subir, segundo dados da ANP Crédito: Freepik

É o maior valor desde o início do levantamento semanal da agência, em 2004.

GASOLINA CAI

Por outro lado, o preço médio da gasolina caiu pela primeira vez em cinco semanas, passando de R$ 7,298 para R$ 7,275 o litro na semana entre 15 e 21 de maio.