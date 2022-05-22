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Subiu novamente

Diesel tem novo recorde, com preço médio de R$ 6,943

Por outro lado, o preço médio da gasolina caiu pela primeira vez em cinco semanas, passando de R$ 7,298 para R$ 7,275 o litro na semana entre 15 e 21 de maio

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 13:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2022 às 13:24
O diesel subiu novamente e renovou o recorde, com preço médio de R$ 6,943 por litro nos postos brasileiros na semana entre 15 e 21 de maio, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Bomba de combustível em posto
Preço do diesel voltou a subir, segundo dados da ANP Crédito: Freepik
É o maior valor desde o início do levantamento semanal da agência, em 2004.

GASOLINA CAI

Por outro lado, o preço médio da gasolina caiu pela primeira vez em cinco semanas, passando de R$ 7,298 para R$ 7,275 o litro na semana entre 15 e 21 de maio.
O maior e o menor preço do combustível foram verificados no estado de São Paulo. O mais caro foi no Guarujá, em São Paulo, a R$ 8,59; e o mais barato, de R$ 6,25, em Jaú.

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