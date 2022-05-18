Greve dos caminhoneiros chega ao fim no Porto de Vitória

A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Espírito Santo (Transcares), e pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) , que, na segunda-feira (17), informou que a greve vinha impactando seriamente a movimentação de cargas nos portos, em especial a “movimentação de contêineres e granéis sólidos, que representam 80% da movimentação do porto.”

Terminal Portuário de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um dos pontos afetados pela paralisação foi o Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), que embora estivesse aberto e operando normalmente em sua plena capacidade, teve as atividades prejudicadas porque nenhuma carga conseguia chegar ou sair do local. “Esta relação comercial não é com o Terminal e sim com as empresas exportadoras, importadoras e terminais REDEX.”

Cerca de 2.000 contêineres de importação descarregados chegaram a ficar retidos no pátio do TVV, entre vazios e cheios (DTC e DI). “Na exportação, deixamos de receber aproximadamente 1.000 contêineres", informou a Log-In, empresa responsável pela gestão do terminal.

Além disso, é importante destacar que o TVV não é o contratante dos serviços prestados pela categoria do movimento grevista. Quem contrata, via de regra, são os embarcadores (exportadores) e recebedores (importadores)”.

A paralisação era realizada por caminhoneiros autônomos, contratados por embarcadores (exportadores) e recebedores (importadores). O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Espírito Santo (Sindicam-ES) foi procurado, mas não se manifestou até a conclusão desta reportagem. O texto será atualizado quando houver retorno.

O presidente do Transcares, Luiz Alberto Teixeira, informou que recebeu a notícia do fim da paralisação dos autônomos ainda na noite de terça-feira (17). Na visão dele, "serviu o bom senso, o diálogo e a negociação justa, de ambos os lados. Todas as partes se mostraram pensando num bem maior, o desenvolvimento do Estado".

O QUE LEVOU À PARALISAÇÃO

Os caminhoneiros iniciaram o protesto na última quarta-feira (11). Álvaro Luiz Ferreira, presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos no Espírito Santo (Sindicam), declarou, na segunda-feira (16), à reportagem de A Gazeta , que a paralisação começou após constatarem que empresas não cumpriram o acordo do reajuste dos insumos da categoria, que chegou a 26%, considerando a inflação do período, mais ganho real e o "gatilho", um percentual adicional devido aos constantes aumentos no valor do diesel.