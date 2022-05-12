Empresas multinacionais e nacionais buscam fornecedores no ES

Grandes empresas nacionais e multinacionais estão em busca de fornecedores de produtos e serviços no Espírito Santo . Gerdau, ArcelorMittal Tubarão , Móveis Rimo e Placas do Brasil vão realizar rodadas de negócios apresentando demandas ligadas às indústrias metalúrgica e moveleira e ao setor de caldeiraria pesada, entre outros. As reuniões acontecem ao longo deste mês de maio.

As rodadas de negócios têm como objetivo fomentar as vendas das empresas capixabas de diferentes segmentos e projetá-las a nível local, nacional e internacional. Os encontros fazem parte do Programa +Negócios da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

Indústria metalúrgica: oportunidade de negócios Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

No ano passado, foram realizadas seis rodadas de negócios, com dez empresas demandantes – sendo elas: Aegea, Ambev, Gerdau, Weg, GRSA e Mec Show On (Eco 101, Imetame, VLI, Jurong e Login Logística) – e mais de 280 participantes.

“Ao longo deste ano, outras rodadas de negócios com empresas e setores diversos, vão ser realizadas para impulsionar o mercado capixaba e torná-lo cada vez mais uma referência no país e no mundo. Estão previstos até o momento 16 encontros, sendo que sete já foram realizados – um deles em parceria com o Prodfor e dois com o Sebrae”, explica o coordenador da área de Defesa de Interesses da Findes, Gustavo Nunes.

Entre as rodadas de negócios previstas para este mês está a da ArcelorMital Tubarão. O encontro entre a empresa e os candidatos a fornecedor acontece on-line no dia 24 de maio, das 14 às 17 horas. A companhia busca fornecedores capixabas do segmento de metalurgia que ainda não tenham cadastro na multinacional e que possuam capital social acima de R$ 25 mil.

Na lista de serviços que procura estão: metalização, limpeza e retubagem, sinalização horizontal e vertical de vias, laboratório de metalurgia, usinagem de campo, endoscopia industrial, manutenção em instrumentos de medição, reforma de locomotivas, entre outros. As inscrições para participar dessa rodada podem ser realizadas até o dia 18 de maio.

Outras duas rodadas de negócios acontecem em Linhares, no dia 26 de maio, das 18 às 20h30, durante o Dia de +Indústria, no Centro Integrado Sesi, Senai e IEL. As empresas Móveis Rimo e Placas do Brasil estão em busca de fornecedores e prestadores de serviços na região Norte do Estado. As inscrições devem ser feitas no próprio evento, que terá início às 16 horas.

Já no dia 31 de maio, das 9h às 12h, será realizada a rodada de negócios da Gerdau. A multinacional busca por fornecedores do setor de caldeiraria pesada. As inscrições para o evento on-line se encerram no dia 25 de maio.

Como funciona uma rodada de negócios?

Uma companhia indica que precisa de algum tipo de serviço ou produto; As empresas concorrentes a fornecedoras se inscrevem; Em uma reunião virtual ou presencial, as candidatas a fornecedoras apresentam uma solução; A empresa demandante escolhe os que melhor atendem e, depois, fecham o negócio.

AGENDA DAS RODADAS DE NEGÓCIOS

ArcelorMittal Tubarão

Data: 24 de maio



Horário: das 14h às 17h



Transmissão: plataforma Zoom



Inscrições: até dia 18/05 pelo Formulário



Público-alvo: fornecedores da indústria metalúrgica que ainda não tenham cadastro na ArcelorMittal Tubarão e que possuam capital social acima de R$ 25 mil



Gerdau

Data: 31 de maio



Horário: das 9h às 12h



Transmissão: plataforma Zoom



Inscrições: até dia 25/05 pelo Formulário



Público-alvo: fornecedores do setor de caldeiraria pesada



Móveis Rimo

Data: 26 de maio



Horário: das 18h às 20h30



Local: Centro Integrado Sesi, Senai e IEL de Linhares



Inscrições: durante o Dia de +Indústria - Linhares, que tem início às 16h



Público-alvo: empresas da região Norte do Estado



Placas do Brasil

Data: 26 de maio



Horário: das 18h às 20h30



Local: Centro Integrado Sesi, Senai e IEL de Linhares



Inscrições: durante o Dia de +Indústria - Linhares, que tem início às 16h



Público-alvo: empresas da região Norte do Estado

