Megaliquidação no ES terá descontos de 80% em peças de grifes

Exagerado, uma megaliquidação que oferecerá descontos de mais de 80% em produtos de mais de 100 marcas. O outlet acontecerá em dois finais de semana, entre os dias 12 a 15 e de 19 a 22 de maio. O Pavilhão de Carapina, na Serra , receberá, neste mês, a primeira edição do ano do, uma megaliquidação que ofereceráem produtos de mais de 100 marcas. O outlet acontecerá em dois finais de semana,

Haverá mais de 210 stands, inclusive de marcas e grifes como Schutz, Colcci, Animale, Hering, Osklen, Ray-Ban, Maria Gueixa, Dolce & Gabbana, Farm, Vans, Melissa, Reserva, Honda, Polishop, Fábula e muito mais.

Feira Exagerado: nova edição começa em 12 de maio Crédito: Exagerado/Divulgação

Além de peças de vestuário, que incluem moda íntima e praia, também será possível adquirir produtos de decoração assinados por arquitetos e designers renomados nacionalmente.

A expectativa é de que, até o final do evento, mais de 300 mil pessoas passem pela feira, que deve movimentar cerca de R$ 50 milhões na economia capixaba, segundo o diretor de Alfaiataria de Ideias e organizador do Exagerado, Victor de Castro.

“A nossa expectativa é de que o Exagerado deste ano atraia mais pessoas, não só para comprar produtos de suas marcas favoritas, mas também explorar todas as atrações que colocaremos para dentro do Pavilhão”, comenta.

Durante o ano, o evento percorrerá as estradas capixabas e estará presente também em Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Ainda segundo a organização, nesta edição há uma novidade: os Exagerados de Carteirinha, que são participantes credenciados, terão um dia exclusivo para conferir os stands em primeira mão. Além disso, com a credencial, é possível entrar no evento uma hora antes do horário de abertura e fazer as compras sem ficar na fila de espera.

SERVIÇO - EXAGERADO (OUTLET)

Dias: 12 a 15 de maio e 19 a 22 de maio

12 a 15 de maio e 19 a 22 de maio Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Pavilhão de Carapina, Serra Entrada: gratuita

gratuita Marcas confirmadas: Schutz, Colcci, Animale, Hering, Osklen, Ray-Ban, Maria Gueixa, Dolce & Gabbana, Farm, Vans, Melissa, Reserva, Honda, Polishop, Fábula, entre outras.



Serviços de alimentação: além da praça de alimentação, o restaurante Bucado Cozinha Brasileira retorna esse ano para completar a área de refeição do evento.

