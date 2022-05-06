R$ 2,43 bilhões no descomissionamento de estruturas vinculadas a 680 poços no A previsão é de que, entre os anos de 2022 e 2026, sejam investidosno descomissionamento de estruturas vinculadas a 680 poços no Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Sucatas do petróleo vão movimentar bilhões de reais em negócios no ES

O levantamento consta na 5ª edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado (Findes) , por meio do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies).

Plataforma de Cação, na Bacia do Espírito Santo, foi desmontada pela Petrobras Crédito: Agência Petrobras

Conforme o estudo, o montante será aplicado nas seguintes atividades:

abandono permanente (59,9%);

remoção de linhas (23,3%);

remoção de instalações associadas às unidades de produção terrestres (4,5%);

recuperação ambiental (5,2%);

desmobilização de unidades de exploração de petróleo (6,9%).

Para se ter ideia, já em 2022, o programa de descomissionamento de instalações deve movimentar R$ 639,3 milhões em investimentos no Estado, valor que deve diminuir nos anos seguintes, para depois atingir um pico de R$ 831,1 milhões em 2026.

Embora a maior parte dos poços a serem desativados esteja em áreas onshore (terra), é o desmonte de estruturas de produção de óleo no mar que deve receber os investimentos mais altos. Em cinco anos, serão investidos R$ 1,88 bilhões no descomissionamento de 19 poços em áreas offshore (mar), e outros R$ 546,48 milhões por 661 poços em terra.

Já existem 19 projetos de descomissionamento aprovados na bacia do Espírito Santo, sendo 18 em terra e um em mar. Deste total, 17 projetos envolvem campos que pertencem à Petrobras , inclusive o de Cação (mar), um pertence à Petrosyenergy e um é da Vipetro.

Os investimentos são um alento para o Estado, que é o terceiro maior produtor de petróleo do país, e quarto maior produtor de gás, e, nos próximos anos, deve encarar a desaceleração da produção de petróleo, em função do amadurecimento dos poços.

A economista-chefe da Findes e gerente-executiva do Observatório da Indústria, Marília Silva, observa que, além deste fator, os campos produtores perderam espaço na carteira de investimentos das grandes petroleiras, sendo mantidos com a produção abaixo da capacidade.

“Esse panorama, atrelado às fases de declínio natural da produção da maioria dos campos produtores, proporcionou um cenário de queda no nível de atividade do setor no Espírito Santo.”