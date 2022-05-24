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Mercado de olho

Guedes: "Quem decide política de preços da Petrobras é o conselho da empresa"

Ministro da Economia não quis comentar a troca de comando na Petrobras nem a insistência do governo Bolsonaro de controlar os preços dos combustíveis

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2022 às 16:57
O ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis comentar a troca de comando na Petrobras nem a insistência do governo de Jair Bolsonaro de controlar os preços dos combustíveis.
"O presidente escolhe o ministro. O ministro escolhe o presidente da Petrobras, e o conselho [confirma]. O conselho escolhe o CEO e a diretoria. E eles definem a política de preços", disse Guedes a jornalistas brasileiros durante o encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
O ministro da Economia, Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME
Caio Mario Paes de Andrade, integrante da equipe econômica tido como próximo de Guedes e do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, foi indicado para substituir José Mauro Coelho. A notícia está fazendo as ações da Petrobras desabarem no pré-mercado em Nova York.
Guedes, contudo, preferiu se distanciar do tema. O ministro mantém uma agência carregada em Davos nesta terça (24), com nove encontros bilaterais com altos executivos, incluindo com o CEO da Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal e com presidente da Alibaba, Michael Evans.
No início da noite, ele participa de um painel seguido de jantar oferecido pelo Fórum para debater temas relacionados à América Latina.

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