Guedes: "Quem decide política de preços da Petrobras é o conselho da empresa"

"O presidente escolhe o ministro. O ministro escolhe o presidente da Petrobras, e o conselho [confirma]. O conselho escolhe o CEO e a diretoria. E eles definem a política de preços", disse Guedes a jornalistas brasileiros durante o encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME

Caio Mario Paes de Andrade, integrante da equipe econômica tido como próximo de Guedes e do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, foi indicado para substituir José Mauro Coelho. A notícia está fazendo as ações da Petrobras desabarem no pré-mercado em Nova York.

Guedes, contudo, preferiu se distanciar do tema. O ministro mantém uma agência carregada em Davos nesta terça (24), com nove encontros bilaterais com altos executivos, incluindo com o CEO da Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal e com presidente da Alibaba, Michael Evans.