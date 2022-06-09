"Emenda pix" é o upgrade do cheque em branco na política

Fachada do Congresso Nacional, sede das duas Casas do Legislativo federal Crédito: Roque de Sá/ Agência Senado

Quem carrega talão de cheques hoje em dia? Em tempos de transações eletrônicas disseminadas, o Pix revolucionou o sistema bancário com a possibilidade de transferências imediatas. O que não se poderia imaginar é que uma nova modalidade de repasse de emendas ganharia esse apelido por possibilitar que recursos federais caiam diretamente nas contas da prefeitura, em um prazo de até 90 dias, sem que haja qualquer fiscalização por órgãos de controle. E driblando as regras que limitam repasses em anos eleitorais. Um verdadeiro cheque em branco versão 2.0.

Na outra ponta, as administrações municipais têm liberdade para a aplicação desses recursos, sem a exigência de especificação orçamentária. A qualidade do gasto público é colocada em risco, já que não há compromisso de que sejam feitos investimentos sólidos, que melhorem de fato a vida da população. A falta de transparência desses repasses, criados pela pela Emenda Constitucional 105, de 2019, abre brechas para a corrupção.

Há, ao menos, alguns vetos: as "emendas pix" não podem ser usadas para pagamento do funcionalismo ou com encargos da dívida.

Além, é claro, de serem um motor eleitoral. A emenda parlamentar tradicional só permite que os recursos sejam repassados até três meses antes da eleição. É a primeira vez que repasses parlamentares poderão ser usados além desse prazo, o que está fazendo chover dinheiro de Brasília em todo o país: são R$ 3,2 bilhões em "emendas pix" neste ano. A diferença é expressiva do valor de 2020, quando foram empenhados R$ 621 milhões. O interesse eleitoral é evidente.