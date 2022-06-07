Cidades do ES vão receber quase R$ 60 milhões em 'emendas Pix'; entenda

Ted Conti (PSB)
"As transferências especiais representam cerca de 4,5% de todo o montante de R$ 120 milhões destinado pelo nosso mandato nesses três anos.
Todos os recursos, vinculados ao Ministério da Economia, são enviados mediante pedido dos municípios, para investimento em diversas áreas, em ações que a prefeitura solicitante necessitava realizar e não contava com recurso disponível naquele momento", afirmou o deputado federal, em nota.
O deputado ressaltou, em nota, que "a modalidade de emenda impositiva por transferência especial é mais ágil e faz com que o recurso chegue aos municípios num espaço de tempo menor". Ele informou que define o destino das emendas em diálogo com prefeitos e vereadores de cada cidade, atendendo às prioridades de cada município. Segundo o deputado, as três emendas destinadas por ele foram para: finalizar a obra de revitalização da orla de Guriri, em São Mateus; construção de uma praça no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço; e investimento em infraestrutura no município de Águia Branca.
O deputado federal foi demandado pela reportagem nesta segunda-feira (6), mas a sua assessoria informou que ele estava em trânsito para Brasília, onde só pousaria por volta da meia-noite. Assim que ele responder, a matéria será atualizada.
O deputado federal informou que a maioria das emendas foi feita via edital aberto por ele. Os projetos passam por análise técnica e são submetidos a votação popular.
Ele cita como exemplo a construção de uma escola em Colatina, a compra de equipamentos para um projeto social em Santa Maria de Jetibá e uma ação de fortalecimento da agricultura familiar em Laranja da Terra. Ele também repassou R$ 1,1 milhão diretamente às prefeituras “para aquisição de equipamentos de saúde, pavimentação de ruas, construção de uma praça e a compra de um caminhão para pequenos produtores rurais”.
Rigoni afirma ainda que todos os projetos tiveram a execução fiscalizada pela equipe do mandato.
O deputado afirmou que usa a transferência especial para que os beneficiários tenham suas demandas atendidas com mais agilidade. Ele frisou que todas são discutidas com associações e cooperativas, que fazem a ponte com os prefeitos.
“Todos os recursos são destinados para obras específicas ou aquisição de equipamentos. Por exemplo, encaminhamos emendas e foram entregues equipamentos para associações de pequenos produtores. O recurso vai via prefeitura porque essas associações não podem receber diretamente”, explicou.
Ele informou ainda que acompanha todas as entregas, seja pessoalmente ou por meio de assessoria.
Sobre o grande número de municípios beneficiados por ele (34), o parlamentar destacou que, como é de oposição ao governo federal, não tem acesso ao “orçamento secreto” e, por isso, opta por fazer repasses menores para alcançar mais cidades.
O parlamentar esclareceu que utilizou a emenda especial para que o recurso chegasse de forma mais rápida e menos burocrática aos municípios. Ele citou como exemplo a construção de praças e pavimentação de ruas em Vila Velha, financiamento de projetos de uma escola rural em Marilândia e a pavimentação de ruas de um distrito de Água Doce do Norte. Ele esclareceu que as solicitações são feitas pelas prefeituras, que são analisadas e reunidas ao final do ano para entrar na emenda parlamentar individual. “Quando as prefeituras recebem, a agente cobra a execução do recurso”, disse.
Em nota, a deputada federal afirmou que a ideia do governo federal é agilizar o processo de repasse. "Como recebi desses municípios bons projetos no âmbito da saúde, optei por contemplá-los imediatamente com recursos federais", explicou. Outras transferências especiais indicadas pela deputada vão para a compra de equipamentos na área da agricultura.
O ex-deputado federal, que exerceu o mandato até o final de março de 2022, foi procurado pela reportagem nesta segunda-feira (6), mas não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens. Assim que ele der retorno, a matéria será atualizada.