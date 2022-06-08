A proibição de banheiros unissex e a falta de noção das prioridades de Vitória

Os vereadores ocupam seus cargos para serem as vozes propositivas dos interesses coletivos. Na Capital, eles têm se ocupado em demasia de pautas que podem até ser uma reivindicação de nichos mais conservadores do eleitorado, mas acabam por desvirtuá-los da essência de suas funções. Além de tomar um tempo legislativo — e tempo é dinheiro (nesse caso, público) — que poderia ser mais bem aproveitado para melhorar a cidade.