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Leonel Ximenes

Vereadores aprovam projeto que proíbe banheiros unissex em Vitória

Matéria, que teve seis votos favoráveis, não permite a utilização dos banheiros conforme o gênero com o qual a pessoa se identifica

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 13:02

Públicado em 

06 jun 2022 às 13:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória
O projeto dos banheiros foi aprovado por seis dos 15 vereadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Por seis votos a dois, a Câmara de Vitória aprovou nesta segunda-feira (6), em regime de urgência, o projeto de lei que proíbe o funcionamento de banheiros unissex nos espaços públicos e privados.
Se o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) sancionar a lei, só será permitida na Capital a utilização do banheiro único quando o estabelecimento provar que não tem estrutura para ter mais de um sanitário.
O projeto foi apresentado pelo vereador Gilvan da Federal (PL) e teve como coautores os vereadores André Brandino (PSC), Armandinho Fontoura (Podemos), Davi Esmael (PSD), Leandro Piquet (Republicanos), Denninho Silva (União), Luiz Emanuel e Maurício Leite (ambos do Cidadania).

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As duas parlamentares do Legislativo de Vitória foram as únicas que votaram contra a matéria: Camila Valadão (PSOL) e Karla Coser (PT).
Aloísio Varejão (PSB), Anderson Goggi (PP), Leandro Piquet (Republicanos), Denninho Silva e Duda Brasil (União) e Luiz Paulo Amorim (Solidariedade) não estavam presentes na votação.

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O projeto foi apresentado na Câmara de Vitória logo após os vereadores discutirem uma iniciativa semelhante do deputado estadual Capitão Assumção (PL), que foi arquivada pelo Ministério Público Federal (MPF).
O deputado ingressou com uma representação contra uma resolução do Centro de Educação da Ufes que permite a utilização dos banheiros conforme o gênero com o qual a pessoa se identifica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Vitória (ES) Câmara de Vitória Diversidade LGBTQIA+
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