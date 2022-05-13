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Leonel Ximenes

“Vitória é o berço político das travestis no Brasil”

Líder do movimento trans destaca que a capital capixaba representa um marco no movimento LGBTQIA+

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 02:12

Públicado em 

13 mai 2022 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jovanna Cardoso da Silva dará uma palestra em Vitória em homenagem ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia
Jovanna Cardoso da Silva dará uma palestra em Vitória em homenagem ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia Crédito: Redes sociais
Uma das mais conhecidas ativistas trans do país, Jovanna Cardoso da Silva estará em Vitória na próxima terça-feira (17), Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, para falar sobre a história do Movimento Trans/Travesti. A capital capixaba, por sinal, representa um marco na conquista do movimento gay no Brasil, segundo ela.
Vitória é o berço da organização política das travestis no Brasil”, destaca Jovanna, que é baiana de nascimento, mas veio para o Espírito Santo ainda adolescente, fugindo de um ambiente familiar hostil a sua travestilidade.
Na capital capixaba, teve que se prostituir para sobreviver e passou a ser chamada pelas prostitutas mais experientes de Jovanna Baby. Na década de 1970, durante a ditadura militar, foi presa na porta do Cine Santa Cecília enquanto esperava o início de uma sessão.

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Depois de quatro dias detida, Jovanna descobriu que não tinha sido a única travesti a ser presa, e então, junto com as companheiras Bianca e Kelly fundou a Associação das Damas da Noite do Espírito Santo.
“Toda semana tinha uma blitz e detenção de várias profissionais do sexo. Chegamos à conclusão que a situação de perseguição da polícia estava insustentável. Ponderamos que precisaríamos fazer alguma coisa e criar um fato político para diminuir os ataques sofridos”, disse Jovanna em entrevista ao site “Alma Preta”, a respeito da perseguição que sofria no Espírito Santo na época.
"Fui morar em Vitória sem conhecer ninguém e sem apoio social nenhum. Me prostituía nas ruas centrais, comi o pão que o diabo amassou por conta das donas dos pontos que tomavam o dinheiro e espancavam quem chegava depois delas"
Jovanna Cardoso da Silva - Em declaração ao site “Alma Preta”, sobre as dificuldades que enfrentou quando morava no ES
Atualmente Jovanna mora na cidade de Picos, no Piauí, onde foi coordenadora municipal de Direitos Humanos. Ela vai aproveitar sua passagem Vitória para lançar seu livro Bajubá Odara: Resumo do Movimento de Travestis no Brasil.

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A palestra da ativista será na terça (17), às 16h, na Associação GOLD (Av. Florentino Avidos, 502, Edifício Alexandre Buaiz, Sala 904, Vitória).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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