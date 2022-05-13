“Vitória é o berço político das travestis no Brasil”

Uma das mais conhecidas ativistas trans do país, Jovanna Cardoso da Silva estará em Vitória na próxima terça-feira (17), Dia Internacional de Combate à LGBTfobia
, para falar sobre a história do Movimento Trans/Travesti. A capital capixaba, por sinal, representa um marco na conquista do movimento gay no Brasil, segundo ela.
“Vitória
é o berço da organização política das travestis no Brasil”, destaca Jovanna, que é baiana de nascimento, mas veio para o Espírito Santo ainda adolescente, fugindo de um ambiente familiar hostil a sua travestilidade.
Na capital capixaba, teve que se prostituir para sobreviver e passou a ser chamada pelas prostitutas mais experientes de Jovanna Baby. Na década de 1970, durante a ditadura militar
, foi presa na porta do Cine Santa Cecília enquanto esperava o início de uma sessão.
Depois de quatro dias detida, Jovanna descobriu que não tinha sido a única travesti a ser presa, e então, junto com as companheiras Bianca e Kelly fundou a Associação das Damas da Noite do Espírito Santo.
“Toda semana tinha uma blitz e detenção de várias profissionais do sexo. Chegamos à conclusão que a situação de perseguição da polícia estava insustentável. Ponderamos que precisaríamos fazer alguma coisa e criar um fato político para diminuir os ataques sofridos”, disse Jovanna em entrevista ao site “Alma Preta”, a respeito da perseguição que sofria no Espírito Santo
na época.
Atualmente Jovanna mora na cidade de Picos, no Piauí
, onde foi coordenadora municipal de Direitos Humanos. Ela vai aproveitar sua passagem Vitória para lançar seu livro Bajubá Odara: Resumo do Movimento de Travestis no Brasil.
A palestra da ativista será na terça (17), às 16h, na Associação GOLD (Av. Florentino Avidos, 502, Edifício Alexandre Buaiz, Sala 904, Vitória).