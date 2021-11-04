Senado aprova projeto de Contarato que proíbe discriminar gays em doação de sangue

Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (4) projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) que proíbe a discriminação em função da orientação sexual para doadores de sangue e prevê punição aos infratores.

A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelos senadores e agora segue para tramitação na Câmara dos Deputados. Ao contrário do que é praxe na votação de projetos, nenhum parlamentar se manifestou sobre a proposta, com elogios ou críticas, com exceção de Contarato e do relator, Humberto Costa (PT-PE).

O projeto de lei aprovado pelos senadores tem o objetivo de eliminar regras que proíbam a doação de sangue por homossexuais ou estabelecem uma "quarentena" de 12 meses para homens que mantiveram relação sexual com outros homens.

Doação de sangue Crédito: Divulgação/Pixabay

Na prática, esse tipo de restrições perdeu efetividade com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em maio de 2020. A corte foi obrigada a se manifestar após o ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade, contra duas medidas consideradas discriminatórias, uma portaria do Ministério da Saúde e em resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os objetivos do projeto são tanto converter em lei a decisão do Supremo - que derrubou a restrição de quarentena imposta a pessoas LGBTQIA+, quanto acabar com quaisquer riscos de descumprimento da decisão judicial por agentes públicos e privados.

Contarato ainda lembrou que a decisão no Supremo se deu por uma maioria apertada. Portanto, poderia ser revertida em caso de mudança na composição de ministros na Corte.

A proposta aprovada pelos senadores altera legislação referente à doação de sangue, em particular no que diz respeito aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Passa portanto a ser um dos princípios a "não discriminação em função da orientação sexual de doadores".

Senador Fabiano Contarato Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

O descumprimento desse princípio e diretriz passa, segundo a proposta, a ser considerado crime de preconceito. Se cometido por um agente público, poderá responder por crime de responsabilidade.

Ao comentar a aprovação do projeto no plenário, Contarato lembrou episódio durante a CPI na Covid, na qual confrontou o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury que o havia atacado com uma postagem homofóbica nas redes sociais. Na ocasião, senadores expressaram apoio unânime a Contarato.

"Lembro quando fui vítima de ataque na CPI, muitos senadores demonstraram solidariedade. Dois dias após esse fato, eu fiz uma provocação na reunião de líderes e disse 'pedido de perdão ou ato de solidariedade não tem valor nenhum se não forem acompanhados de atos'" Fabiano Contarato (Rede-ES) - Senador

Contarato ainda comentou que os principais direitos conquistados pela comunidade LGBTQIA+ se deram através do judiciário e não por meio do legislativo, que vem se omitindo a tratar essas questões.

"Essa Casa sistematicamente fecha as portas para a população LGBTQIA+. Vamos mudar essa história? Não estou pedindo nada demais. Só estou pedindo que esses direitos que foram consagrados, pela via do poder judiciário [sejam votados no legislativo]. E aí muitos colegas falam que o poder judiciário está legislando. Não. O poder judiciário está empurrando o Brasil para o Congresso, diante da nossa inação, da nossa omissão, de nossa covardia", afirmou.